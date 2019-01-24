這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
派駐台南5年 阿部真行搭起台日交流橋梁
地方

派駐台南5年 阿部真行搭起台日交流橋梁

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈
產經

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇
文化

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇

越南男子足球連創奇蹟 韓籍教練暴紅
運動

越南男子足球連創奇蹟 韓籍教練暴紅

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
Google在台灣認購綠能
Google宣布在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，成為台灣電業法修正案通過後，首家於台灣購買再生能源的企業，更是Google首宗在亞洲完成的再生能源交易。Google指出，本次採購為Google在台灣的營運提供了長期且穩定的電價，更幫助台灣資料中心邁向實現100%無碳的理念。
新聞專題
Google在台灣認購綠能3/6

Google買台灣綠電 總統：有決心發展再生能源

最新更新：2019/01/24 08:58
總統蔡英文23日深夜透過臉書談及Google要在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力。（中央社檔案照片）
總統蔡英文23日深夜透過臉書談及Google要在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文昨天深夜透過臉書指出，Google宣布，要在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，這也是Google在亞洲完成的第一宗再生能源交易，「發展再生能源，我們有決心」。

蔡總統昨晚睡前幫網友「畫重點」，透過臉書（Facebook）提到「今天一定要知道的台灣大事情」。

她說，Google宣布，要在台灣購買10MW（千瓩）再生能源電力，這也是Google在亞洲完成的第一宗再生能源交易。

蔡總統指出，發展再生能源充滿商機。很多國際企業把綠電當作投資的重要指標。這次Google在台灣購買綠電，正是希望能夠讓他們落腳台灣的資料中心，能夠逐步邁向100%無碳的理念。

她說，綠能可以幫助台灣產業走向國際。越來越多國際大廠希望產品製程必須使用再生能源。除了Google外，包括亞馬遜、微軟、Facebook，或是本土的台積電，也都要求綠電要有一定比例。台灣是貿易導向的國家，有綠電，可以幫助台灣產品行銷國際。（編輯：林興盟）1080124

地機族
請繼續往下閱讀