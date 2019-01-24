Google買台灣綠電 總統：有決心發展再生能源

總統蔡英文23日深夜透過臉書談及Google要在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文昨天深夜透過臉書指出，Google宣布，要在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，這也是Google在亞洲完成的第一宗再生能源交易，「發展再生能源，我們有決心」。

蔡總統昨晚睡前幫網友「畫重點」，透過臉書（Facebook）提到「今天一定要知道的台灣大事情」。

她說，Google宣布，要在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，這也是Google在亞洲完成的第一宗再生能源交易。

蔡總統指出，發展再生能源充滿商機。很多國際企業把綠電當作投資的重要指標。這次Google在台灣購買綠電，正是希望能夠讓他們落腳台灣的資料中心，能夠逐步邁向100%無碳的理念。

她說，綠能可以幫助台灣產業走向國際。越來越多國際大廠希望產品製程必須使用再生能源。除了Google外，包括亞馬遜、微軟、Facebook，或是本土的台積電，也都要求綠電要有一定比例。台灣是貿易導向的國家，有綠電，可以幫助台灣產品行銷國際。（編輯：林興盟）1080124