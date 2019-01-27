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Google在台灣認購綠能
Google宣布在台灣購買10MW（千瓩）的再生能源電力，成為台灣電業法修正案通過後，首家於台灣購買再生能源的企業，更是Google首宗在亞洲完成的再生能源交易。Google指出，本次採購為Google在台灣的營運提供了長期且穩定的電價，更幫助台灣資料中心邁向實現100%無碳的理念。
新聞專題
Google在台灣認購綠能2/7

經長一分鐘談經濟 說明Google投資台灣3大意義

最新更新：2019/01/28 07:11
經濟部錄製影片，由經濟部部長沈榮津向社會大眾說明Google投資台灣的3大指標意義。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）
經濟部錄製影片，由經濟部部長沈榮津向社會大眾說明Google投資台灣的3大指標意義。（圖取自facebook.com/moea.gov.tw）

（中央社記者潘姿羽台北27日電）經濟部今晚於臉書粉絲團發布「一分鐘談經濟」影片，經濟部長沈榮津在影片中指出Google購買台灣綠電、在台設研發中心等投資，代表著Google看好台灣，他並呼籲「台灣也要對自己有信心」。

沈榮津於影片中表示，Google投資台灣具有3大指標意義，第一，Google購買台灣綠電，表示發展綠電是國際潮流，第二，Google來台灣增加投資，設立研發中心，表示看好台灣的未來，第三，Google將資料中心設在台灣，代表著對台灣民主法治的信任，以及資安能力的肯定。

沈榮津最後向社會大眾喊話：「Google對台灣有信心，台灣也要對自己有信心。」期盼新的一年，大家可以為台灣經濟繼續打拼。

沈榮津日前也表示，2019年將持續拚經濟，並從出口、投資、建設、消費等4面向著手；投資部分，因應美中貿易戰等國際情勢變動，會以輔導台商回流為主，建設方面，則著重前瞻基礎建設的綠能建設。

沈榮津表示，國際大廠都開始要求使用綠電，台灣身為國際供應鏈大本營，更應該增加綠電發電占比，不僅是乾淨能源，也能符合國際要求。（編輯：黃國倫）1080127

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