Google終於買到綠電 政府幫大忙

（中央社記者吳家豪台北23日電）Google今天宣布在台灣購買10MW(千瓩)的再生能源電力，交易型態為「電證合一」，即Google一併取得電力與再生能源憑證，可證明它的綠電使用量，並促進台灣綠電發展。

這是Google在亞洲的首宗再生能源交易，Google坦言，太陽能發電還無法100%供應台灣資料中心的電力，不過，會積極尋找替代方案，朝資料中心100%無碳的目標努力。

根據經濟部說明，再生能源憑證就是「綠電的身分證」，透過第三方公正單位驗證再生能源設備及發電量後，核發再生能源憑證；Google、Apple、Facebook等國際企業承諾使用100 %綠電，再生能源憑證可證明綠電的使用量。

Google這次在台灣再生能源交易案，是透過和Diode Ventures公司洽談購買，由永鑫能源負責部署位於台南的太陽能電廠，電廠設計和技術除了永鑫能源之外，還由臺鹽綠能和雲豹能源協力完成。

Google能源政策與基礎建設資深負責人韓特（Marsden Hanna）今天說，這宗綠電交易案引進台灣再生能源憑證機制（T-REC），採用「電證合一」交易方式，Google同時取得所需電力與再生能源憑證，未來太陽能電廠所有發電都提供Google使用，再生能源憑證則證明Google使用綠電，不會在市場上交易。

至於10MW綠電可取得多少張憑證、每張憑證交易價格，Google表示事涉商業機密，不方便透露。

Google在2012年宣布將100%使用再生能源，至今已在全球完成逾30件再生能源認購計畫，累計採購3.5GW綠電，包含太陽能與風力發電，但在亞洲、以及Google預定設置資料中心的台灣，仍無法買到符合國際規範的綠電。

2017年立法院完成電業法修法，打開電力自由化之門，Google因此可以向再生能源業者直接購電，並接軌經濟部再生能源憑證制度，買到符合國際標準的綠電。

這次綠電交易案，不僅是Google第一次在亞洲成功購買再生能源電力，也是台灣第一起企業購買綠電的案例。（編輯：陸倩瑤）1080123