Google亞洲再生能源交易 首選台南

（中央社記者楊思瑞台南23日電）Google今天宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易。台南市政府表示，希望更多企業加入交易市場，共同創造台南的綠色經濟效益，預期將使再生能源的發展邁向另一個高峰。

台南市政府新聞稿指出，電業法修正後，再生能源已可轉供與直供，Google於23日正式宣布選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬瓦的再生能源電力，未來採購的再生能源電力，將作為Google台灣資料中心的營運供應使用，使其邁向實現100%無碳的理念。

台南市政府經濟發展局分析，台南擁有絕佳日照條件，為實踐低碳綠能目標，啟動「台南陽光電城」專案計畫，推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房、農業大棚、綠能屋頂等6大屋頂型，鹽業用地、不利農業經營農地、水域空間及垃圾掩埋場等4大地面型，並落實推廣、輔導、補助、強制及申請等全方面推動策略。

依經發局能源科數據，目前有5484件同意備案，累計762百萬瓦設置量，太陽光電推動成果不僅為全國第一，更是全國第一個獲得APEC能源智慧社區倡議地低碳示範城鎮金質獎肯定的縣市。

經發局表示，綠能屋頂以「民眾零出資、政府零補助」原則，由市府遴選適當營運商承租民眾屋頂設置太陽光電系統，有意願參與綠能屋頂的屋主，可免出資將屋頂「出租」給營運商；營運商長期維運達20年，並提供至少10%躉購費率回饋金給民眾。

台南領先全國完成第一個區域營運商遴選，今年將陸續公告各行政區區域營運商遴選案，歡迎有意願民眾加入綠能屋頂行列，更歡迎符合資格廠商踴躍參與投標。

民眾及企業除了參與綠能屋頂出租供營運商設置外，亦能選擇自行出資設置太陽光電系統，為降低設置成本、提高設置意願，台南今年編列新台幣3000萬元補助經費，針對台電線路相關費用、設置費用（含全額躉售、自用型、儲能型）及陽光社區等八種補助標準，最低每千瓦補助5000元，單一案場最高可補助100萬元。

符合台南市轄內合法私有建築物設置太陽光電系統，並於今年1月1日至11月30日間取得經濟部能源局（或南市府）同意備案或設備登記文件等條件者，即可檢具相關文件向經發局提出申請，詳情至台南陽光電城資訊網內的補助計畫查詢。（編輯:黃世雅/吳佳穎）1080123