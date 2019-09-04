機上盒第2波黑名單公告 新增小米盒子及普視

台灣六大公協會團體為打擊盜版，4日公告第2波機上盒自律審核名單新增小米盒子、普視網路播放器。台灣小米澄清入列黑名單的商品為水貨商進貨，非官網銷售款式。（圖取自小米盒子官方網頁mi.com）

（中央社記者江明晏台北4日電）打擊盜版，台灣六大公協會團體公告機上盒自律審核名單，除既有的安博、千尋等28款機上盒外，第2波公告新增小米盒子、普視網路播放器，涉有著作權侵權嫌疑的App也新增新增UBTV。

台灣小米對中央社記者澄清，入列黑名單的小米盒子為水貨商（伊瑪格）進貨，非台灣小米官網所銷售的款式。

為保障台灣影視音產業發展，包括中華IPTV頻道商協會、iWIN網路內容防護機構（iWIN）、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台灣有線寬頻產業協會（CBIT）、台灣唱片出版事業基金會（RIT） 及台灣線上影視產業協會（OTT協會）等六大公協會團體一起配合政府政策，聯合公布第一波和第二波相關機上盒廠牌型號名單。提通相關合作夥伴廠商自律審核參用，願能保障合法正版的影視音業者權益，及避免通路商因銷售不合格或涉訟中有侵權疑慮機上盒而觸法遭罰，

第一波機上盒自律審核名單已於5月20日公告，第二波名單則在8月27日公告。

第一類為被國家通訊傳播委員會（NCC）廢止審驗證明的機上盒，除了既有的安博、千尋等28款機上盒之外，第2波公告中，新增小米盒子、普視網路播放器。

其中，小米盒子（MDZ-20-AA）因違反審驗辦法規定，已於6月25日廢止；普視網路播放器（PVBOX PRO-TW）因經抽驗不符所定技術規範，已於7月3日廢止。

第二類為因著作權涉訟中的機上盒，包括安博盒子第三、第四、第五代，千尋盒子QBOX-III、QBOX-V，中安box網路機上盒及Rabbits+TV Box RTB-RK10、創怡盒子等5款。第二波公告並無新增。

第三類則為涉有著作權侵權嫌疑的App，包括沙發管家，電視家3.0、2.0，魔力視頻、魔力視頻2，HDP直播、完美直播、鋒彩直播TV版、完美視頻大全、人人影視TV版、電視貓等9款App之外，第二波名單新增UBTV。

另外，第四類iWIN網路內容防護機構認定違反兒少保護的機上盒，則有安博 U BOX、博思數位（QB TV）、夢想盒子等3款機上盒入列。台灣OTT協會指出，網路普及，觀看OTT影音串流已經是一種生活方式，以台灣4G用戶數推估，約有91.1%用戶數為線上影音使用者，但根據去年資策會的研究報告，受到日益猖獗盜版問題，非法盜版影視音在一毛未付未取得內容授權情況下，每年讓台灣影視音產業損失高達新台幣283億元。

「觀看合法正版、打擊非法盜版」是各大影視音業者及政府一同努力的目標。今年5月3日已公布施行「著作權法」87條及93條的規定，不法電腦程式提供者用機上盒等方式，讓使用者連結到侵權網站收看非法影音內容，可處2年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金。

其侵權型態包括，將匯集非法影音網路連結的APP應用程式上架到Google Play商店、Apple Store等平台或其他網站給民眾下載使用，或以指導、協助或預設路徑供公眾下載使用電腦程式以及製造、指導、銷售非法機上盒或提供非法追劇APP等行為，皆視為侵權，都將觸法。

機上盒名單可至台灣OTT協會官網查詢，網址為https://www.taiwanott.org/ 。（編輯：楊凱翔）1080904