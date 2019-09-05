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利率倒掛轉出股市 外資8月匯出逾2000億

最新更新：2019/09/05 19:02

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會公布，8月外資淨匯出金額高達新台幣約2027.63億元，創下8年以來單月匯出最大量。證期局表示，因8月上市櫃公司發放現金股利，加上美債殖利率倒掛，外資將錢從股市轉出避險。

金融監督管理委員會證券期貨局今天公布最新外資統計，截至今年8月底止，外資累計淨匯入金額為1995.475億美元（折合新台幣約6兆2374億元），跌破維持7個月來的2000億美元大關；且8月單月外資淨匯出金額高達64.868億美元（折合新台幣約2027.63億元），創8年以來單月匯出最大量。

證期局副局長張振山表示，統計今年前8月上市櫃公司發放現金股利有新台幣1.42兆元，以外資目前占台股38.5%來看，會領到的現金股利約新台幣5467億元，顯示外資領了股息後，仍有部分留在台股，並沒有全部匯出去。他也表示，歷年8月份也都有類似的情況。

再者，張振山表示，美債殖利率出現倒掛，某種程度代表長期市場衰退，經濟前景令投資人擔憂，在這種情況下，錢會先從股市匯出，轉往比較安全的地方避險。

不過，張振山補充，台股大盤今年前8月仍上漲9.16%，相較於日本股市上漲3.45%、新加坡股市上漲1.23%、香港股市下跌0.47%及南韓股市下跌3.59%，台股仍是相對抗跌；且台股基本面佳、上市櫃公司發放現金股利也是逐年增加，對投資人仍具吸引力。（編輯：張均懋）1080905

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