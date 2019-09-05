更多編輯台推薦新聞：
配合秋冬國旅獎勵 台鐵推最低66折優惠票
生活

配合秋冬國旅獎勵 台鐵推最低66折優惠票

國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫
政治

國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

外資8月大逃殺 台幣資產占外匯存底跌破8成

最新更新：2019/09/05 17:58

（中央社記者潘姿羽台北5日電）8月因美中貿易戰急遽升溫，金融市場波動大，央行指出，由於外資8月賣超台股達新台幣1200多億元，使得外資持有新台幣資產折計美元減少124億美元，約當外匯存底比重也跌破8成，降至78%。

央行今天發布8月外匯存底金額為4681.69億美元，較上月底增加9.39億美元，續創歷史新高，增加來源主要是外匯存底投資運用收益。

8月底，外資持有國內股票及債券案當日市價計算，連同期新台幣存款餘額共折計3644億美元，低於7月底的3768億美元，約當外匯存底比重也自上月81%降至78%。

央行外匯局長顏輝煌表示，8月股市波動較大，除了美中貿易衝突升溫、香港反送中抗議延燒，以及人民幣跌破7元，美國總統川普態度又相當反覆，都導致金融市場震盪蠻大。

至於外資持有新台幣資產價值減少，顏輝煌分析，8月台股下跌1.9%，外資賣超台股上市櫃股票逾1200億元，使得外資持有新台幣資產折成美元減少124億美元，約當外匯存底占比隨之下滑。

媒體詢問，8月金融市場波動劇烈，央行是否有進場調節？顏輝煌並未正面回應，他重申央行立場，新台幣匯率由外匯市場供需決定，如果有短期資金大量進出造成過度波動，央行便會進場維持市場秩序。（編輯：蘇志宗）1080905

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報