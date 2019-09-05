外資8月大逃殺 台幣資產占外匯存底跌破8成

（中央社記者潘姿羽台北5日電）8月因美中貿易戰急遽升溫，金融市場波動大，央行指出，由於外資8月賣超台股達新台幣1200多億元，使得外資持有新台幣資產折計美元減少124億美元，約當外匯存底比重也跌破8成，降至78%。

央行今天發布8月外匯存底金額為4681.69億美元，較上月底增加9.39億美元，續創歷史新高，增加來源主要是外匯存底投資運用收益。

8月底，外資持有國內股票及債券案當日市價計算，連同期新台幣存款餘額共折計3644億美元，低於7月底的3768億美元，約當外匯存底比重也自上月81%降至78%。

央行外匯局長顏輝煌表示，8月股市波動較大，除了美中貿易衝突升溫、香港反送中抗議延燒，以及人民幣跌破7元，美國總統川普態度又相當反覆，都導致金融市場震盪蠻大。

至於外資持有新台幣資產價值減少，顏輝煌分析，8月台股下跌1.9%，外資賣超台股上市櫃股票逾1200億元，使得外資持有新台幣資產折成美元減少124億美元，約當外匯存底占比隨之下滑。

媒體詢問，8月金融市場波動劇烈，央行是否有進場調節？顏輝煌並未正面回應，他重申央行立場，新台幣匯率由外匯市場供需決定，如果有短期資金大量進出造成過度波動，央行便會進場維持市場秩序。（編輯：蘇志宗）1080905