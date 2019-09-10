興安專案首案啟用 蔡總統：提供官兵良好生活

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）陸軍第六軍團指揮部今天舉行「興安專案裝甲五四二旅月祥樓落成啟用典禮」，總統蔡英文親自主持致詞時表示，透過提供現役官兵良好生活，讓優秀青年樂於投效國軍。

蔡總統表示，要讓大家對營舍環境改變，感受到國家真的有照顧軍人，且「從軍是很驕傲的事情」。

總統表示，提供良好的生活環境很重要，她曾視察很多營區，發現多數營區設施老舊，因此，她要求國防部成立「興安專案」，加快腳步改善營舍，提高生活水準，讓國軍訓練後，能有良好休息環境，就像回到「家」的感覺。

總統說，陸軍「興安專案」共有48案，具有指標性的意義，未來在後續的推動中，更要與設計施工單位充分溝通與控管，讓這次施工典範，能延續下去。

總統說，希望工程要「如期如質」完工，才能照顧官兵的住宿品質，且各項監工督導要落實，提供現役官兵良好的生活環境，同時，也結合募兵制推動，讓優秀年輕人，樂於投效國軍。

總統指出，她希望在施工過程中，也要配合地方政府的法令規定，做好敦親睦鄰工作。如今在湖口營區營舍興建工程完成後，期許能促進地方發展，讓地方鄉親與國軍，能互惠互利、共存共榮。

第六軍團今天表示， 為提升官兵居住品質，改善生活設施，從民國106年以來，國軍推動「興安專案」，打造良好服役環境，也提升官兵留營意願。月祥樓歷經1年5個月施工，今天正式啟用。

第六軍團指出，月祥樓的寢室以2人、與4人房為主，且室內有獨立冷氣空調與衛浴，每名官士兵都有一床、一桌、一櫃空間，讓他們有更好的休息空間，養足體力，官兵得以專注戰訓本務，也提升國軍戰力。（編輯：方沛清）1080910