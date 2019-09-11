iPhone 11台灣9/20開賣 電信商預約開跑

（中央社記者江明晏台北11日電）蘋果發表iPhone 11共3款新機，台灣將於9月20日開賣，遠傳宣布今天上午11時開放線上預約，台灣之星也提供有興趣果粉預留資料，並觀察到大螢幕、大容量、紫色、綠色最受消費者青睞。

蘋果今天在總部Apple Park的賈伯斯劇院舉辦新品發表會，推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，其中，iPhone11有淡綠、淺紫等新配色；iPhone Pro系列也新增夜幕綠新色。

台灣確定將在9月20日正式開賣iPhone 11系列新機，國內電信商動起來，雖然還沒有公布資費方案，但已陸續開放果粉預約，目前由遠傳電信、台灣之星搶先，預料其他電信業者也將開放預約。

遠傳今天宣布，網路門市將於今天上午11時起開放iPhone的線上預約登記或透過行動客服APP線上登記，凡於網路門市登記並申辦成功者，可獲原廠配件購物金3000元，還有機會將Apple Watch S4帶回家。

同時，遠傳邀請去年9月底前申辦「iPhone XS年年換新」方案的用戶，歡迎回娘家提前升級續約換新機，享iPhone新機最高額外再折1萬5000元。

遠傳也在發表會前夕，以在Facebook臉書社群平台上舉辦「尋找iPhone首席設計師接班人」社群互動活動，邀請粉絲設計出心目中最潮iPhone。短短4天活動，吸引萬人參與，有26%網友期待自己的新iPhone有別與以往前無古人後無來者的創新設計；25%渴望經典Home鍵回歸；21%期待在相機鏡頭上有大躍進。

台灣之星於新iPhone發表後，宣布自凌晨3時起零時差開放消費者預留資料，凡至台灣之星官方網站活動網頁留下基本資料及之後想購買的iPhone型號，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新iPhone第一手資訊。

截至今天早上7時30分，預留資料情況踴躍，其中以手機尺寸及容量來說，大螢幕手機仍最受消費者喜愛，高達43%消費者選擇iPhone 11 Pro Max，手機容量以256GB最受青睞，選擇占比達49%。

觀察此次推出繽紛新色的iPhone 11，台灣之星分析實際預留資料，紫色與綠色皆受到消費者高度關注，分別占選擇iPhone 11的34%與28%。（編輯：郭萍英）1080911