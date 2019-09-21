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員林小轎車撞小貨車 早餐店遭波及10人輕重傷

最新更新：2019/09/21 12:46
彰化縣員林市21日上午發生車禍，1輛小轎車和1輛小貨車相撞，小貨車因此衝進路口1家早餐店，造成10人受傷送醫，車禍原因仍在調查中。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年9月21日
彰化縣員林市21日上午發生車禍，1輛小轎車和1輛小貨車相撞，小貨車因此衝進路口1家早餐店，造成10人受傷送醫，車禍原因仍在調查中。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年9月21日

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣員林市今天上午發生車禍，1輛小轎車和1輛小貨車相撞，小貨車因此衝進路口1家早餐店，造成10人受傷，分別被送往員基、員生及彰化醫院急救，肇事原因仍在調查中。

彰化縣消防局勤務指揮中心值班警員接受訪問表示，消防局上午9時左右接獲報案指員林莒光路和靜修路口發生轎車、小貨車車禍，立即派員前往現場搶救。

消防隊員到場時，發現小轎車車頭全毀，小貨車也被撞進路口1間早餐店，消防隊員見狀趕緊將兩車駕駛及受波及的早餐店客人等10人送往員林基督教醫院、員榮醫療體系員生醫院及衛生福利部彰化醫院急救，其中張姓男子傷勢較重，轉送彰化基督教醫院急救。

彰基醫院發言人接受媒體聯訪表示，張姓男子四肢、臉部有嚴重挫傷，左下肢因斷裂可能需截肢，目前仍在急救。

消防局說，初步調查小轎車疑先撞上小貨車後，撞擊力道強大，小貨車衝進路邊早餐店，店裡客人閃避不及受傷；截至上午11時，吊車已吊離肇事車輛，車禍原因仍在調查中。（編輯：李明宗）1080921

彰化縣員林市21日上午發生車禍，1輛小轎車和1輛小貨車相撞，小貨車因此衝進路口1家早餐店，造成10人受傷，消防人員獲報到場用擔架將受波及的早餐店客人送醫。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年9月21日
彰化縣員林市21日上午發生車禍，1輛小轎車和1輛小貨車相撞，小貨車因此衝進路口1家早餐店，造成10人受傷，消防人員獲報到場用擔架將受波及的早餐店客人送醫。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年9月21日
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