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台積電下半年營收估增32% 業界水準3倍

最新更新：2019/09/26 09:20

（中央社記者張建中新竹26日電）台積電今年營收將較去年大致持平，研調機構IC Insights預估，台積電下半年營收將較上半年大增32%，為業界水準10%的3倍以上，蘋果與華為7奈米處理器是主要動能。

IC Insights表示，晶圓代工廠台積電在先進製程技術的巨額投資，將帶來豐厚的回報，下半年7奈米IC的產量將持續提高。

台積電今年第4季7奈米製程比重將達33%，今年全年7奈米製程比重將自去年的8%，躍升至26%，IC Insights指出，這要歸功於兩大客戶蘋果（Apple）與華為。

IC Insights表示，台積電在純晶圓代工市場居主導地位，台積電40奈米以下製程營收將是格芯（GlobalFoundries）、聯電與中芯總和的7倍以上。

其中，中芯的28奈米製程技於2015年第4季量產，落後台積電超過3年，中芯14奈米製程將於今年第4季開始貢獻營收，再次落後台積電推出類似製程技術3年。

IC Insights指出，台積電客戶採用先進製程技術的腳步也在加速，40/45奈米製程比重超過20%約用了8季時間，28奈米製程用了5季，20奈米、14奈米、10奈米與7奈米則用了3季時間。

先進製程強勁需求，使得供應吃緊、交期更長，台積電計劃投入更多資金擴充先進製程產能，台積電今年資本支出將超越原訂的110億美元水準。（編輯：楊凱翔）1080926

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