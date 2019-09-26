更多編輯台推薦新聞：
林懷民交棒鄭宗龍 衛報：改變台灣的超級英雄
文化

林懷民交棒鄭宗龍 衛報：改變台灣的超級英雄

敘利亞內戰故事 女孩與盲眼牧羊人跨越邊界不畏命運考驗
國際

敘利亞內戰故事 女孩與盲眼牧羊人跨越邊界不畏命運考驗

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台積電獲利估雙位數成長 美系外資調高目標價

最新更新：2019/09/26 11:26

（中央社記者吳家豪台北26日電）美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠於高效能運算強勁成長、5G手機零件價值提高及毛利率改善，未來2年獲利將成長雙位數百分比，維持加碼評等，目標價調高到320元。

台積電股價今天開高，盤中上漲0.56%、報267.5元，成交量超過1.4萬張。

美系外資發布研究報告指出，台積電過去3年缺乏獲利成長動能，如今受惠於高效能運算客戶的強勁成長、5G智慧型手機滲透率提高，預期2020年、2021年台積電獲利將成長雙位數百分比（10%以上），並推估5G相關半導體將貢獻台積電2020年營收48億美元（約新台幣1489億元）。

美系外資認為，台積電2020年另一個成長動能將來自7奈米製程，隨著更多的7奈米設計定案，預期台積電7奈米營收明年將成長36%、貢獻總營收32%，看好明年台積電7奈米產能將滿載，甚至5奈米製程也有擴產跡象，主要因為蘋果和華為的需求攀升。

美系外資預估，台積電2020年7奈米市占可能超過90%，領先的技術實力也將確保未來3年在5奈米和3奈米的市場地位，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值上修6%、4%至16.16元、17.9元，維持「加碼」投資評等，目標價從280元調高到320元。（編輯：楊凱翔）1080926

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報