台積電獲利估雙位數成長 美系外資調高目標價

（中央社記者吳家豪台北26日電）美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠於高效能運算強勁成長、5G手機零件價值提高及毛利率改善，未來2年獲利將成長雙位數百分比，維持加碼評等，目標價調高到320元。

台積電股價今天開高，盤中上漲0.56%、報267.5元，成交量超過1.4萬張。

美系外資發布研究報告指出，台積電過去3年缺乏獲利成長動能，如今受惠於高效能運算客戶的強勁成長、5G智慧型手機滲透率提高，預期2020年、2021年台積電獲利將成長雙位數百分比（10%以上），並推估5G相關半導體將貢獻台積電2020年營收48億美元（約新台幣1489億元）。

美系外資認為，台積電2020年另一個成長動能將來自7奈米製程，隨著更多的7奈米設計定案，預期台積電7奈米營收明年將成長36%、貢獻總營收32%，看好明年台積電7奈米產能將滿載，甚至5奈米製程也有擴產跡象，主要因為蘋果和華為的需求攀升。

美系外資預估，台積電2020年7奈米市占可能超過90%，領先的技術實力也將確保未來3年在5奈米和3奈米的市場地位，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值上修6%、4%至16.16元、17.9元，維持「加碼」投資評等，目標價從280元調高到320元。（編輯：楊凱翔）1080926