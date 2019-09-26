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布勞恩滿貫砲 送釀酒人連兩年進軍季後賽[影]

最新更新：2019/09/26 14:42
美國職棒大聯盟MLB釀酒人25日擊敗辛辛那提紅人，篤定連續兩季打進季後賽。（圖取自twitter.com/Brewers）
美國職棒大聯盟MLB釀酒人25日擊敗辛辛那提紅人，篤定連續兩季打進季後賽。（圖取自twitter.com/Brewers）

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB老將布勞恩（Ryan Braun）今天揮出滿貫砲，不但讓密爾瓦基釀酒人以9比2擊敗辛辛那提紅人，也篤定連續兩季打進季後賽。

釀酒人今天共揮出3支全壘打，在1局上半就大舉打下6分。除了布勞恩的滿貫彈，泰姆斯（Eric Thames）和日浦（Keston Hiura）都有全壘打演出。

釀酒人先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）今天投5局，送出6次三振、2個保送，被打出1支全壘打在內的3支安打，丟掉2分都是自責分，本季戰績累積為12勝8敗。

釀酒人今天拿下勝利，收下近期6連勝，最近19場比賽狂掃17勝。

▼布勞恩（Ryan Braun）25日揮出滿貫砲

在這樣的情況下，釀酒人已經確定至少能拿外卡進軍季後賽，目前戰績88勝70敗，僅落後國家聯盟中區龍頭聖路易紅雀1.5場勝差，也還保有在接下來的比賽「竄位」成功的機會。

相對的，紅雀今天7比9不敵亞利桑那響尾蛇，讓自身的國聯中區王者地位出現危機。

釀酒人、紅人的比賽中，紅人的斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）轟出他本季第49號全壘打，這讓他超越1980年的施密特（Mike Schmidt）和2004年的貝爾崔（Adrian Beltre），成為國聯單季最多轟的三壘手。

斯瓦瑞茲只差3支全壘打，就能追上2007年的A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez），成為大聯盟單季最多轟的三壘手。A-Rod曾於2014年因為使用類固醇，被禁賽一整個球季。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080926

影片來源：MLB YouTube頻道
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