周天成王子維南韓羽賽晉8強 4強可能上演台灣內戰

台灣羽球一哥周天成（左）26日在南韓羽球公開賽與「羽球王子」王子維（右）雙雙挺進8強，兩人可能在4強賽碰頭。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣羽球一哥周天成今天在南韓羽球公開賽16強賽，大戰3局以21比10、16比21、21比14擊退日本選手西本拳太，與「羽球王子」王子維雙雙挺進8強。

周天成、王子維接下來只要皆在8強賽奪勝，兩人將在4強賽碰頭，上演「台灣內戰」的戲碼。

總獎金40萬美元（約新台幣1252萬元）的南韓羽球公開賽，在南韓仁川舉行，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，世界排名第2的周天成這次要挑戰2連霸。

周天成16強賽對手為世界排名第12的日本選手西本拳太（Kenta Nishimoto），過去6度過招，周天成以5勝1敗占優勢，且目前對戰2連勝。

周天成開賽迅速掌握比賽節奏，取得10比1領先，讓對手無力追趕，周天成以21比10先下一城。

西本拳太第2局展開反撲，讓周天成陷入苦戰，西本拳太趁機以21比16扳平戰局。

周天成決勝局及時回神，帶著11比8領先進入技術暫停，但西本拳太依舊持續糾纏，周天成頂住壓力以21比14勝出，收下8強門票，接下來將出戰印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito）與中國選手陸光祖之間的勝方。

世界排名第25的「羽球王子」王子維稍早迎戰日前拿下世界羽球錦標賽亞軍、世界第4的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），雙方生涯唯一一次碰頭得追溯至2016年瑞士公開賽，當時由王子維帶走勝利。

王子維今天首局雖然一度以12比15落後，但後段強拉出一波9比0攻勢收尾，以21比15拿下首局。

王子維次局氣勢強壓安東森，迅速拉開差距，安東森毫無招架之力，王子維最終以21比6獲勝，8強賽將遭遇到印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）挑戰。（編輯：張芷瑄）1080926