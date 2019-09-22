戴資穎中國羽賽遭逆轉獲亞軍 重回球后寶座[影]

台灣羽球一姐戴資穎（圖）22日以21比14、17比21、18比21不敵2016里約奧運金牌得主、西班牙名將瑪琳，屈居2019中國羽球公開賽女單亞軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北22日電）下週有望確定重返世界球后寶座的台灣羽球一姐戴資穎，今天在中國羽球公開賽壓軸女單決賽，以21比14、17比21、18比21遭西班牙前世界球后瑪琳逆轉，僅獲亞軍。

總獎金100萬美元（約新台幣3127萬元）的中國羽球公開賽，今年在中國常州舉行，是世界巡迴賽超級1000系列的大賽，戴資穎今天不敵瑪琳，除對戰6連勝止步，也讓對手成功寫下2連霸，不過這仍是戴資穎在中國羽球公開賽的生涯最佳戰績。

目前世界排名第4的戴資穎，去年在中國羽球公開賽首輪爆冷出局，去年打進4強的日本女將山口茜、奧原希望與中國名將陳雨菲，紛紛提前出局，戴資穎少了保分壓力，加上今年闖進女單決賽，積分大進補，也提前確定重返球后寶座。

戴資穎過去生涯和瑪琳（Carolina Marin）11度交鋒，戴資穎以7勝4負占上風，且保有對戰6連勝的優勢，今天兩人在女單決賽再次過招，戴資穎首局開打後一路領先，在10比8領先時連拿4分甩開對手，最多以17比10領先，首局先以21比14拿下。

次局戴資穎開局就用4比0攻勢下馬威，不過瑪琳在比賽中段連拿4分追平，並在15比15平手之際，再連搶3分超前，反以21比17扳回一城。

決勝第3局，雙方在比賽前半段共6度打平，不料瑪琳在14比13領先時，拉出5比0強攻甩開戴資穎糾纏，也成了全場輸贏的分水嶺。

接下來戴資穎雖連搶4分，將比分追至17比19，無奈沒能一鼓作氣逆轉戰局，加上最後回擊出界，最終以18比21惜敗，以亞軍作收。（編輯：張芷瑄）1080922