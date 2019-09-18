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戴資穎中國羽賽直落二過關 首輪僅花32分鐘

最新更新：2019/09/18 12:59
戴資穎（圖）18日在中國羽球公開賽首輪僅花32分鐘擊敗馬來西亞女將謝抒芽，收下16強門票。（中央社檔案照片）
戴資穎（圖）18日在中國羽球公開賽首輪僅花32分鐘擊敗馬來西亞女將謝抒芽，收下16強門票。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在中國羽球公開賽首輪僅花32分鐘，以21比9、21比16擊敗馬來西亞女將謝抒芽，取得對戰6連勝，收下16強門票。

總獎金100萬美元（約新台幣3124萬元）的中國羽球公開賽今年在常州舉行，今天繼續進行首輪賽事，世界排名第4的戴資穎去年在中國公開賽首輪意外輸給中國小將高昉潔，今年捲土重來，首輪對手為世界排名第32的馬來西亞女將謝抒芽，過去5度過招，戴資穎以5連勝占上風。

戴資穎在8月下旬的世界羽球錦標賽結束後，隨即休兵，專心備戰中國公開賽，今天開賽迅速進入狀況，取得7比2領先，接著同樣再拉出7比2攻勢，擴大領先差距，僅花12分鐘，輕鬆以21比9拿下首局。

戴資穎第2局前段一度取得4分領先，但技術暫停後被扳平11比11平手，戴資穎沉穩應戰連搶3分，儘管對手緊咬不放，一度追成一分差，但戴資穎力阻對手反撲，最終以21比16獲勝，晉級16強，下一戰對手將是香港選手張雁宜與日本選手大堀彩之間的勝方。

在戴資穎首輪賽事開打前，世界球后山口茜與排名第3的奧原希望昨天已雙雙提前在首輪爆冷出局，戴資穎接下來若能繼續挺進，闖進決賽，將有機會重回后座。（編輯：張芷瑄）1080918

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