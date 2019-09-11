十大傑出青年揭曉 周天成吳季剛兄弟入列

立法院11日公布第57屆十大傑出青年，共有11名各領域優秀人才，包括祥圃公司營運長吳季衡（左起）、凱莉愛董事長張賀森、Jason Wu品牌總監吳季剛（父親代出席）、棒球裁判劉柏君、羽球選手周天成、門諾醫院志工王亭潔、紐約百老匯舞者簡珮如、國衛院研究員莊懷佳、台科大教授曹譽鐘、木柵高工教師楊弘意、陸軍中校林政榮。中央社記者施宗暉攝 108年9月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）國際青年商會中華民國總會今天在立法院公布第57屆十大傑出青年當選名單，包括台灣羽球一哥周天成等11人獲獎；立法院長蘇嘉全說，期盼他們能把成功的過程讓所有青年看到、學習，台灣就是一個有希望的國家。

國際青年商會中華民國總會十大傑出青年選拔委員會，在十傑評審委員會主任委員蘇嘉全的帶領下，今天於立法院公布第57屆十大傑出青年當選名單，並將於21日下午在南投市中興新村中興會堂，舉行十大傑出青年頒獎典禮。

蘇嘉全表示，感謝國際青商會中華民國總會每年辦理十大傑出青年選拔，為國家、人民選出優秀的人才作為民眾的楷模，青商總會推薦優秀人才引領台灣，往前邁進，是社會之福，也是國家之福。

蘇嘉全指出，期許所有獲選的傑出青年，能夠將得獎的榮耀轉化為服務社會的動力，並且把自身成功的經歷，提供所有年輕朋友學習效法，進一步引領整個台灣向上提升。

蘇嘉全也提到，本屆當選者共有11位，原因在於特別增加第11項華裔青年獎，這是針對海外表現優異國民所提出的獎項。

周天成說，就算拿到金牌，他覺得還是必須要回饋社會，推動社會公益發揮大愛，然後把這些影響力發揮到社會，產生更多正面的影響與能量，希望自己在後續的比賽中，「可以把榮耀歸給台灣，也歸給神」。

主辦單位指出，本屆十大傑出青年當選名單如下：國立台灣科技大學工業管理教授曹譽鐘（科技及技術研究發展類）、木柵高工教師楊弘意（基層勞教類）、致力整合台灣紡織業及機能布料的凱莉愛內衣有限公司董事長張賀森（企業、創業及經濟發展類）、財團法人國家衛生研究院免疫醫學研究中心助研究員莊懷佳（醫學研究類）。

此外，以自己的生命故事，鼓勵病人有對抗病魔力量和信心的門諾醫院志工王亭潔（社會服務類）、剛剛拿下台北羽球公開賽冠軍的甲組羽球好手周天成（體育技藝類）、紐約百老匯首席舞者簡珮如（文化及藝術類）、陸軍中部彈藥庫處長林政榮（公共行政類），以及首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判、勵馨社會福利事業基金會新北物資中心專案經理劉柏君（兒童、性別及人權關懷類），也是這屆十大傑出青年。

另外，促進農業轉型的祥圃實業有限公司營運長吳季衡（農漁環保類）與知名設計師、JASON WU品牌總監吳季剛（華裔青年特別獎），他們兄弟檔也獲選為十大傑出青年。（編輯：張均懋）1080911