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王子維直落二過關 挺進中國羽球公開賽次輪

最新更新：2019/09/17 14:19

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣「羽球王子」王子維，今天在中國羽球公開賽首輪，以21比16、21比19擊敗世界排名27的丹麥好手維汀休斯，順利挺進次輪。

2019中國羽球公開賽是今年世界羽球巡迴賽最後一場超級1000系列的大賽，今年比賽在常州市舉行，總獎金高達100萬美元（約新台幣3124萬）。

世界排名30的王子維今年下半年陷入低潮，前5場出賽就有4站首輪出局，僅在泰國羽球公開賽闖進次輪，而他在7月超級1000系列的印尼公開賽首輪，就是敗在維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）拍下提前出局。

王子維和維汀休斯過去6次交鋒，僅拿下2勝，今天他以直落二拍落對手，不但報了印尼首輪吞敗的一箭之仇，也總算揮別首輪魔咒挺進16強。

今天首局王子維幾乎一路挨打，最多落後6分，但在比賽中段急起直追，在8比12劣勢下拉出一波8比0強攻，不但後來居上，也取得關鍵超前。

首局末，維汀休斯一度追至只差1分，不過王子維在16比15領先之際再用一波5比1攻勢「關門」，先以21比16拿下。

首局逆轉勝後，王子維氣勢大漲，他在一路領先的情況下，先以20比15取得聽牌，沒想到此時他遭遇亂流，連續浪費了4個賽末點，所幸最終仍以21比19拿下勝利。

至於男雙部分，今天首輪則上演「台灣內戰」，世界排名21的盧敬堯與楊博涵，以21比17、21比17擊敗世界排名13的廖敏竣、蘇敬恒，同樣順利挺進次輪。（編輯：吳協昌）1080917

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