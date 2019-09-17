日本兩大球后首輪打包 戴資穎重返球后大利多

世界球后山口茜17日碰上世界排名33的俄羅斯女將柯塞茲卡亞，歷經3局激戰，以1比2吞敗出局。（圖取自twitter.com/bwfmedia）

（中央社記者龍柏安台北17日電）今年中國羽球公開賽彷彿成為日本女單球員的惡夢，當今世界球后山口茜與排名第3的奧原希望，雙雙在首輪中箭落馬，若戴資穎能在中國公開賽奪冠，將有望重返球后寶座。

2019中國羽球公開賽是今年世界羽球巡迴賽最後一場超級1000系列的大賽，今年比賽在中國常州舉行，總獎金高達100萬美元（約新台幣3124萬）。

世界球后山口茜今天碰上世界排名33的俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya），歷經3局激戰，在首局先以22比20拿下的優勢下，意外以17比21、22比24連丟2局，反倒以1比2吞敗出局。

而去年打進4強的奧原希望，首輪面對傷後重新出發的西班牙前任世界球后瑪琳（Carolina Marin），她也以16比21、18比21直落二，提前落馬出局。

瑪琳是2016里約奧運女單金牌，也是3屆世界羽球錦標賽金牌得主，今年她在年初的印尼羽球大師賽決賽，右膝前十字韌帶斷裂，歷經開刀與大半年復健，今年9月才重新復出。

世界排名滑落至24的瑪琳，在復出的第1場越南羽球公開賽，在女單首輪就以直落二不敵泰國選手素尼達（Supanida Katethong）提前出局，沒想到她在尋求衛冕的中國公開賽重現球后風采，橫掃奧原希望挺進第2輪。

目前世界排名第4的戴資穎，去年在中國公開賽首輪意外不敵中國小將高昉潔出局，今年她在沒有保分壓力的前提下，若能一路過關斬將奪冠，將可望收復失去的球后寶座。（編輯：吳協昌）1080917