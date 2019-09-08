台北羽賽奪冠 周天成：想把態度打出來

目前世界排名第2的台灣羽球一哥周天成，8日在2019台北羽球公開賽男單決賽中，成功擊敗南韓選手許侊熙，奪下冠軍。中央社記者張新偉攝 108年9月8日

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣羽球一哥周天成在台北羽球公開賽男單3度封王，成為史上第一人，周天成今天表示，賽前設定要把態度打給大家看，他覺得自己已經做到。

周天成今天在台北小巨蛋全場球迷面前，決賽氣勢強壓南韓選手許侊熙（Heo Kwang Hee），以21比12、21比13抱走冠軍，收下本季第3冠。

在闖進決賽後，周天成就說，賽前已抱著要打滿3局的準備，除了提醒自己設法沉住氣外，也展現壓制性，逼出對手很多失誤，且相較於對手有點緊張，他認為自己反而放得開，不急著進攻。

總統蔡英文和藝人邰智源在這次台北羽球公開賽中到現場，與全場熱情的球迷一同為周天成加油，而球迷為周天成特製的加油看板，他都看在眼裡，周天成希望藉由自己展現運動員精神，進而鼓舞球迷，而賽前設定想要將態度打給球迷看，他認為自己已經做到了。

對於先前在世界羽球錦標賽8強止步，未能突破個人最佳成績，周天成認為，主要還是當時太想贏球，導致有點急躁，而回到台灣主場後，台灣選手同樣都希望表現給球迷看，因此更須設法讓自己專注在球場上，讓心態保持平穩。

周天成下半年大有斬獲，在BWF世界巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽、超級500系列泰國公開賽，到今天超級300系列的台北公開賽相繼奪冠。

周天成表示，這次參加台北公開賽算是以賽代訓，未來一週將好好調整，面對後續登場的超級1000系列中國公開賽以及超級500系列韓國公開賽，他將平常心以對，也希望明年東京奧運的時候，能保持上述心態。

對於蔡總統親自到場頒獎祝賀，周天成表示，當時他向總統說，「耶穌愛你，她有點頭，羽球人口越來越多，總統又來，順便跟她傳福音一下」。

周天成也不改幽默本色，強調前幾天就知道總統要來的消息，但基於國安機密沒有透露。

台北羽球公開賽今天5組決賽，都有南韓選手身影，僅南韓女將成池鉉奪得女單冠軍；其餘賽事分別由香港混雙組合鄧俊文與謝影雪、泰國女雙組合宗功攀（Jongkolphan Kititharakul）與拉溫達（Rawinda Prajongjai）、馬來西亞男雙組合吳蔚昇與陳蔚強奪冠。（編輯：唐聲揚）1080908

2019年中華台北羽球公開賽男單決賽8日在台北小巨蛋登場，總統蔡英文（前中）也現身球場，與台灣羽球一哥周天成（前右）握手致意。中央社記者張新偉攝 108年9月8日

曾在2016、2017年台北羽球公開賽締造男單2連霸的台灣羽球一哥周天成（圖），8日在決賽以直落二橫掃南韓選手許侊熙，收下冠軍。中央社記者張新偉攝 108年9月8日

目前世界排名第2的台灣羽球一哥周天成（圖），今年在印尼、泰國羽球公開賽接連奪冠，儘管在世界羽球錦標賽8強止步，但這次回到主場台北小巨蛋出賽，在台北羽球公開賽成功登頂，收下個人本季第3座冠軍。中央社記者張新偉攝 108年9月8日

台灣羽球好手周天成（圖）8日在2019台北羽球公開賽男單決賽，在全場觀眾歡呼聲中，以21比12、21比13擊敗南韓選手許侊熙，收下在此賽事第3座男單冠軍。中央社記者張新偉攝 108年9月8日

台灣羽球一哥周天成（後）8日在台北羽球公開賽決賽奪勝，收下在此賽事第3座男單冠軍，賽後由總統蔡英文（前）親自頒發獎牌。中央社記者張新偉攝 108年9月8日