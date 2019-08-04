周天成泰國公開賽談奪冠心得 奮力頂到最後一分[影]

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，決勝局連續化解對手4個賽末點，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗，抱走冠軍。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）台灣一哥周天成今天在泰國羽球公開賽和香港好手伍家朗大戰三局後奪冠。周天成表示，他心裡想的就是「不管怎樣有沒有贏，就是要頂住，頂到最後一分，展現選手的價值。」

周天成7月中旬起馬不停蹄參加印尼、日本與泰國公開賽3站賽事，先在印尼公開賽奪冠，創下台灣男單史上第一人紀錄，但在隨後的日本公開賽止步16強，但迅速調整好狀態投入泰國公開賽，今天和香港好手伍家朗大戰三局後，順利奪下冠軍。

周天成開賽後迅速取得領先，以21比14搶下首局。不過，第2局伍家朗一路領先，讓周天成陷入苦戰，最後周天成以11比21遭伍家朗扳平戰局。

第三局一開始周天成落後，但他不放棄一路戰到15比15平手，但又連丟4分，讓伍家朗以20比16率先取得賽末點，周天成驚險地連續化解4個賽末點，比數戰成20比20，兩人又平手，周天成最後以23比21奪下冠軍。

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗。圖為周天成贏得關鍵一球，激動大喊。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

周天成賽後接受中央社訪問時表示，第一局很順利、得分控制很好；第二局伍家朗改變戰術，逼他移動和跑，整體上來講很難打，他自己也失誤比較多；第三局他把速度加快，「把態度和精神打出來，救每顆球，很高興可以贏得比賽。」

周天成在第二局一路落後，但他表示，還是要頂住，接著換戰術、改變想法、盡量想辦法得分，但沒控制好，第三局最後利用速度突破，而且他觀察到伍家朗前場速度很快，他就發比較多後場球，效果蠻不錯的，戰術有奏效。

由於第三局從15比15分開始兩人就一路激戰纏鬥、分數互有往來，牽動彼此支持者的心，周天成說，他那時跟自己說，「不管有沒有贏，就是要頂住，頂到最後一分，展現選手的價值。」

周天成接著將備戰兩週後的世錦賽，而他今年參加的比賽都是明年奧運積分賽，周天成希望自己要越來越好，可以再一步一步進步。（編輯：高照芬）1080804

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗。圖為周天成飛身撲球。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗後激動跪在地上。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日

台灣羽球一哥周天成4日在泰國羽球公開賽男單決賽，以21比14、11比21、23比21擊敗香港選手伍家朗，兩人賽後互相擁抱。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月4日