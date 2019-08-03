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周天成：秉持小選手一樣心態衝擊對手

最新更新：2019/08/03 22:21
台灣羽球一哥周天成3日在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝　108年8月3日
台灣羽球一哥周天成3日在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝　108年8月3日

（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）羽球一哥周天成今天闖進泰國羽球公開賽男單決賽，尋求本季第2座冠軍。周天成說，最重要的是心態調整，秉持「跟一個小選手一樣衝擊對手，不管對手年紀或排名」。

周天成今天在超級500系列的泰國羽球公開賽對上世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，過去兩人4度交鋒，雙方勝負各半。

周天成今天以21比14、22比20擊敗李梓嘉，打進決賽，尋求本季第2座冠軍盃。

周天成賽後接受中央社訪問時表示，對手很強、身體素質很好，比賽中間他試圖改變打法，給對手多一點壓力，最後終於贏得比賽。

周天成在7月的印尼羽球公開賽拿下冠軍，創造台灣男單第一人的紀錄，但在隨後的日本公開賽卻不敵丹麥名將約根森，在16強止步。

周天成接著重新調整狀態，再一次投入泰國羽球公開賽，順利闖進決賽，他表示，中間的休息當然有幫助，但重要是心態，「把心態重新開始，跟一個小選手一樣衝擊對手，不管對手年紀或排名，希望自己可以秉持這個態度去比賽是最重要的。」

周天成和李梓嘉打到第二盤最後比數互相拉鋸，讓在場雙方的支持者都很緊張，周天成說，拉鋸是常有的事情，如何更有想法突破對手，是最重要的事，他很高興今天做到了。

周天成明天決賽的對手將是日本選手常山幹太和香港選手伍家朗其中的勝者，周天成表示今晚希望自己把狀態調好，擬定一下戰術，迎戰明天的決賽。（編輯：王永志）1080803

台灣羽球一哥周天成3日在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月3日
台灣羽球一哥周天成3日在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月3日
台灣羽球一哥周天成3日在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月3日
台灣羽球一哥周天成3日在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年8月3日
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