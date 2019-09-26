戴資穎26分鐘擊退蔡炎炎 南韓羽賽挺進8強

戴資穎26日在南韓羽球公開賽僅花26分鐘，以兩個21比11直落二擊退中國小將蔡炎炎，8強賽門票輕鬆入袋。（檔案照片／Badmintonphoto提供）

（中央社記者黃巧雯台北26日電）世界球后戴資穎今天在南韓羽球公開賽16強賽，僅花26分鐘，以兩個21比11直落二擊退中國小將蔡炎炎，8強賽門票輕鬆入袋。

戴資穎曾在2014至2016年連續闖進8強，為生涯最佳成績，這次再度挺進8強賽，只要再拿下一勝，就能突破個人紀錄。

戴資穎本週重登世界球后寶座，在南韓仁川舉行的南韓羽球公開賽首戰就以直落二橫掃泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），今天16強賽出戰世界排名第18的中國小將蔡炎炎，兩人唯一一次交手是在2015年中國公開賽，當時戴資穎以直落二收下勝利。

戴資穎今天開賽就占上風，2比2平手後，拉出7比1攻勢，隨後至少維持4分以上差距，以21比11輕鬆拿下首局。

雙方次局短暫拉鋸後，戴資穎適時連搶6分，取得13比6領先，而蔡炎炎緊咬不放，一度追成3分差，但隨後連續出現失誤，讓戴資穎逮到機會、一鼓作氣連搶7分，以21比11勝出，闖進8強。

戴資穎下一戰將與韓國女將金佳恩（Kim Ga Eun）與印尼女單一姐格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung）之間的勝方，爭奪4強門票。

台灣混雙組合王齊麟與程琪雅稍早在16強賽以22比20、16比21、18比21遭印尼組合門塔里（Pitha Haningtyas Mentari）與里瓦爾迪（Rinov Rivaldy）逆轉，無緣8強。（編輯：林沂鋒）1080926