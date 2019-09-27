蘇貞昌施政報告：集合所有力量讓國家向前進

（中央社記者王揚宇台北27日電）行政院長蘇貞昌今天到立法院進行施政報告並備質詢。蘇貞昌說，蔡政府執政3年多來為國人加薪減稅、致力產業升級轉型，讓國人感受到「有政府，會做事」；集合台灣所有的力量，國家就可以一起向上，繼續向前進。

立法院新會期17日開議，但當天國民黨團占據議場主席台，讓蘇貞昌無法進行施政報告；立法院今天再度邀請蘇貞昌進行施政報告並備質詢，無人杯葛，蘇貞昌順利上台報告。

蘇貞昌今天的施政報告，延續上次施政方針報告的活潑、生動方式，搭配使用投影片、影片，向全國民眾宣示政府施政成績。

蘇貞昌說，蔡政府執政3年多來，為國人加薪減稅、致力產業升級轉型，而他上任之初向國人宣示，會帶領行政團隊，做實事，接地氣，解民怨。

蘇貞昌表示，這段期間以來，行政團隊拚經濟、保弱勢、護民主，落實防疫，守護產業，適度調整政策，有效回應民意，普惠更多的群體，讓國人感受到「有政府，會做事」。

蘇貞昌說，為因應美中貿易衝突所造成全球貿易及金融市場波動，政府提出投資台灣3大方案，其中，台商回台投資方案，迄今已有134家廠商通過審查，累積投資金額已近新台幣6000億元，將帶來超過5萬個就業機會；另外，政府也全力支持中小企業發展。

為持續優化投資環境，蘇貞昌提到，在「電」的方面，政府致力提高再生能源占比，林口等新機組陸續加入供電；在「地」的方面，行政院今年4月核定擴大適用「工業區更新立體化發展方案」，大大增加工業用地的供給。

為推動台灣5G發展，蘇貞昌指出，行政院今年5月核定台灣5G行動計畫，預計4年投入200億元，明年台灣即將進入5G時代，使民眾能早日享有自駕車等5G相關應用所帶來的生活便利與產業助益。

關於「保弱勢，護民生，安居樂業好生活」部分，蘇貞昌說，今年5月，個人綜合所得稅申報，由於標準扣除額等4項扣除額提高，計有542萬戶受惠；今年7月，所得稅法修正後，新增長照特別扣除額，明年申報所得稅即可適用，將有29萬人受惠，減輕身心失能者家庭的負擔。

另外，為了讓年輕人願婚、敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，蘇貞昌說，政府積極推動「我國少子女化對策計畫」，全面實施擴大發放育兒津貼、增設公共化幼兒園及建置準公共化機制等措施；在照顧弱勢及青年的居住需求方面，3年來政府加速興建社會住宅，目前已興辦超過4萬戶。

為落實轉型正義，蘇貞昌表示，促進轉型正義委員會已公告4波撤銷有罪判決名單，將近6000件威權統治時期不當的刑事有罪判決，正式公告撤銷等。

關於提升國防自主能力部分，蘇貞昌指出，台灣國機國造的高教機，已準備明年升空首飛，潛艦國造也已啟動，2025年將可正式成軍；此外，台灣已接連獲得美國同意對台軍售，繼M1A2坦克後，也將採購66架F-16V（BLK70）新型戰機。

外交方面，蘇貞昌表示，台灣外交處境艱困，面對中國打壓，有賴國人團結一心，而今年7月，總統蔡英文出訪加勒比海4友邦國家，建立更緊密的交流合作關係，在過境美國期間，也創下諸多元首外交的良好先例。

蘇貞昌最後提到，「我們是一個國家、一個台灣」，面臨當前國內外各種挑戰，只要大家團結合作，集合朝野的力量，集合台灣所有的力量，「我們的國家就可以一起向上，繼續向前進」。（編輯：林興盟）1080927