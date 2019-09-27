台印尼合作設置台灣園區 未來享更優惠租稅條件

（中央社記者廖禹揚台北27日電）為協助台商在印尼深耕，打開當地市場，台印尼政府首度合作在吉沛工業區設置「台灣園區」，不僅形成群聚效應，未來也可享有更多租稅優惠。

配合2019年印尼台灣形象展，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳率團參訪吉沛港綜合科技工業園區，實地了解園區內由台印尼合作設置的台灣園區。

外貿協會透過新聞稿表示，台灣園區規劃200公頃，並有數家大型資通訊及製造業台商已進行現地勘查，預期可持續吸引紡織業、機械業、電子科技等相關產業進駐。這也是台灣在新南向國家的第一個園中區。

外貿協會表示，未來營運管理將委由在台具有豐富科技工業園區開發及管理經驗的專業團隊合作管理，並將設立台商專屬單一窗口，提供投資許可、准證、勞工、稅務及法律諮詢等服務。

黃志芳表示，有這樣一個台灣業者專屬科技製造園區，讓台灣業者免於單打獨鬥，且園區基礎設施良好，包括獨立發電廠、廢水處理場及自有港口，目前正在申請成為經濟特區，未來可享有更優惠租稅條件。

外貿協會表示，吉沛工業區為公共私營合作綜合性園區，由印尼績優上市公司AKR集團與印尼國營第三港務局合作建設，已列入印尼國家優先策略發展計畫。這也是印尼首座以符合台灣產業需求規劃的科技工業園區，位於東爪哇省泗水市西部錦石縣，鐵公路系統可直通中爪哇、西爪哇及大雅加達地區，具區位優勢，同時也是印尼唯一自備國際商港的工業園區。（編輯：楊玫寧）1080927