美APEC資深官員 10月來台訪問

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）美國國務院亞太局主管澳紐及太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）預計10月來台訪問，外交部今天對此表達歡迎，並表示，已針對相關安排與美方密切聯繫。

知情人士透露，孫曉雅預計10月初訪台。美國APEC資深官員來台，屬例行訪問，孫曉雅這次來台，將與台灣官員針對APEC議題進行對話。

孫曉雅26日出席美國國會聽證會時，共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）詢問，在索羅門群島、吉里巴斯外交轉向之際，她是否有計畫依照去年3月生效的台灣旅行法訪問台灣，以展現美方對台支持。

孫曉雅回應表示，她在2週內將以國務院資深APEC官員身分訪問台灣，與台灣方面人員商議APEC相關事務。

外交部發言人歐江安向中央社記者表示，外交部對孫曉雅訂於10月來訪表達歡迎，已針對相關安排與美方密切聯繫。不過，基於雙方合作默契，外交部不便就相關安排預作說明。

另外，孫曉雅也在聽證會中指出，台灣是一個民主的成功故事、可信賴的夥伴，以及世界的良善力量，並對索羅門群島、吉里巴斯外交轉向感到失望。歐江安說，美方對中國壓迫台灣國際空間一再表達關切、為台灣正義聲援，外交部對此表達感謝。

歐江安進一步表示，推動台美高層及資深官員互訪一直是政府對美工作重要的一環。美國行政部門也頻繁派遣相關部會資深官員來台參加文教、商務及「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營等相關活動，並與台灣政府針對台美關係各項重要議題交換意見。

她說，未來政府將持續秉持互信、互惠、互利的原則，在台美良好互動及務實的基礎上，穩健深化在各領域的合作夥伴關係。（編輯：林興盟）1080927