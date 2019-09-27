更多編輯台推薦新聞：
月老出差到東京 前往Taiwan Plus幫人牽紅線
文化

月老出差到東京 前往Taiwan Plus幫人牽紅線

唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用
政治

唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用

蔡總統點給台灣的歌 蔡依林五月天入列 歌單一次聽
政治

蔡總統點給台灣的歌 蔡依林五月天入列 歌單一次聽

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

戴資穎連2局逆轉秀 首闖南韓羽賽4強[影]

最新更新：2019/09/27 18:37
世界球后戴資穎（前）27日在南韓羽球公開賽8強賽迎戰印尼女單一姐格蕾戈麗亞，以24比22、22比20獲勝，首度闖進南韓羽賽4強。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎（前）27日在南韓羽球公開賽8強賽迎戰印尼女單一姐格蕾戈麗亞，以24比22、22比20獲勝，首度闖進南韓羽賽4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北27日電）世界球后戴資穎今天在南韓羽球公開賽8強賽迎戰印尼女單一姐格蕾戈麗亞，連2局都上演逆轉秀，僅花33分鐘，化解8個局點，以24比22、22比20獲勝，首度闖進南韓羽賽4強。

戴資穎過去在2014至2016年南韓公開賽連續闖進8強，今天再度叩關，順利收下個人在南韓公開賽首張4強門票，由於戴資穎去年南韓賽缺陣，這次沒有保分壓力，若能再一舉挺進決賽，下週積分可望再增加。

戴資穎今天8強賽遭遇到世界排名第17的印尼女單一姐格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung），過去3度碰頭，戴資穎都未嘗敗績。

戴資穎今天開賽遇到亂流，一度落後6分，隨後及時回穩，在扳成14比14平手後，雙方展開拉鋸，戴資穎在關鍵時刻，連續化解對手2個局點，反以22比21超前，儘管錯失1個局點，仍穩穩地以24比22拿下首局。

戴資穎第2局開局以1比6落居下風，但再度發揮韌性反超，但對手同樣不甘示弱，連搶7分，戴資穎面對14比20落後，不但一口氣化解6個局點，還拉出8比0強攻收尾，以22比20驚險獲勝。

戴資穎4強賽將對決宿敵、泰國一姐拉差諾（Ratchanok Intanon），雙方過去交手，戴資穎拿下12勝13敗，目前對戰2連勝。（編輯：吳協昌）1080927

延伸閱讀
周天成39分鐘直落二擊敗謝薩 南韓羽賽挺進4強戴資穎中國羽賽遭逆轉獲亞軍 仍重返球后寶座掌握羽球落點跑位情報 國內研究團隊開發新利器
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報