周天成39分鐘直落二擊敗謝薩 南韓羽賽挺進4強

台灣羽球一哥周天成（圖）27日在南韓羽球公開賽8強賽，僅花39分鐘，以直落二擊退印尼選手謝薩，進入4強賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣羽球一哥周天成今天在南韓羽球公開賽8強賽，僅花39分鐘，以21比18、21比9直落二擊退印尼選手謝薩，距離挑戰男單2連霸又更進一步。

若稍後「羽球王子」王子維8強賽同樣勝出，明天4強賽將對決周天成，上演「台灣內戰」。

總獎金40萬美元（約新台幣1252萬元）的南韓羽球公開賽，在南韓仁川舉行，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，台將在8強賽僅剩下世界球后戴資穎、周天成與「羽球王子」王子維，雙打組合全數遭到淘汰。

世界排名第2的周天成前一場大戰3局才擊敗日本選手西本拳太（Kenta Nishimoto），今天8強賽出戰排名第27的印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito），兩人剛在今年的台北公開賽4強賽碰頭，當時激戰3局，由周天成搶下決賽門票。

雙方首局短暫拉鋸後，周天成趁著謝薩頻頻將球擊出界外，連搶3分，帶著11比8領先進入技術暫停，謝薩隨後靠著犀利殺球，兩度扳平戰局，周天成耐心地與對手多拍來回，拉出5比1攻勢，但對手再度追成18比19，所幸周天成頂住壓力，以21比18搶下首局。

周天成第2局一開始3度與對手戰成平手後，隨後乘勝追擊，發動5比1攻勢，逐步拉開差距，以21比9輕鬆勝出，晉級4強。

另外，今天女單8強賽上演「中國內戰」，本週世界排名跌至第4的陳雨菲出戰同胞何冰嬌，雙方今天生涯第4度對決，最終由何冰嬌15比21、21比17、21比18逆轉勝出，取得對戰4連勝。（編輯：張芷瑄）1080927