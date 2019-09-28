日本扳倒愛爾蘭 連兩屆世界盃橄欖球賽爆冷

（中央社東京28日綜合外電報導）日本隊今天在世界盃橄欖球賽爆冷，以19比12擊敗分組最強、世界排名第2的愛爾蘭隊，分組取得二連勝，這是日本繼2015年賽事擒服南非隊後，連續兩屆賽事都爆冷擊敗強隊。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊。

今天這場比賽還未開始前，不少日本球迷已聚集球場外準備為日本隊加油，期待日本能重演4年前贏南非隊戲碼，再度爆冷戰勝強敵，結果球迷願望果然成真。

日本放送協會（NHK）報導，愛爾蘭在上半場第13分鐘達陣，取得5比0領先；17分鐘時日本隊田村優罰踢進門得到3分，日本以3比5落後。

但上半場20分鐘時愛爾蘭隊再度達陣成功，並加踢射門得2分，以12比3拉大領先差距；田村優在33分鐘與39分鐘時再分別罰踢進門，讓日本隊上半場結束追到9比12，僅落後愛爾蘭3分。

下半場第18分，日本隊上演驚奇逆轉秀，福岡堅樹以一次成功達陣助日本隊拿下7分，反以16比12領先愛爾蘭。

上半場3度罰踢得手的田村優，在下半場31分鐘完成第4度罰踢任務，日本隊19比12領先。愛爾蘭下半場一分未得，最終由日本隊以19比12獲勝。

日本隊在世界盃橄欖球賽最令人訝異的表現，是2015年在英國布萊頓（Brighton）以34比32擊敗強隊南非，被譽為「布萊頓奇蹟」。這次沒人敢小看地主，日本也以首度打進8強作為奮戰目標。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1080928