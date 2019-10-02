國慶空中兵力首次預演 阿帕契等軍機飛越總統府

（中央社記者游凱翔台北2日電）雙十國慶將至，國防部今天上午出動UH-60M、S-70C、AH-64E、AH-1W等各型直升機，及象徵國機國造的IDF經國號戰機、AT-3教練機通過總統府上空預演校閱，吸引不少軍事迷卡位搶拍。

10月10日國慶即將到來，國慶籌備會上月在臉書首度公布108年國慶動態logo，並說明國慶主視覺「攜手世界台灣耀飛」的設計理念，如箭頭般往右上前進的雙十符號，象徵台灣不停追求進步。

另外，國慶日當天除規劃海軍陸戰特勤隊、憲指部快反連、陸專鼓號樂隊、三軍樂儀隊在總統府前參與演出外，屆時也將有各型直昇機及戰機在空中以分列式通過總統府正上方。

為讓國慶典禮完美進行，國防部在今天上午進行首次半兵力預演校閱，軍方規劃4日、6日兩天上午進行全兵力預演校閱。

根據國慶籌備會提供的資料，今天分別有6架UH-60M黑鷹直升機、4架S-70C賽考斯基直升機、4架AH-64E阿帕契直升機、4架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及象徵國機國造的3架IDF經國號戰鬥機、3架AT-3教練機通過總統府上空，吸引不少軍事迷提前卡位搶拍攝。

軍事新聞通訊社報導，副參謀總長李廷盛中將由相關主管陪同下前往外交部，除聽取國慶典禮操演部隊任務簡報外，並實際視導旋翼機隊、國旗吊掛機隊、AT-3教練機及IDF經國號戰機編隊實施空中分列式，並了解人員編組、飛行路線及安全維護等規劃，並代表國防部長嚴德發頒發加菜金，對官兵落實整備與訓練的辛勤付出，表達嘉勉。（編輯：林孟汝）1081002