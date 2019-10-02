外交部國慶影片 勇敢自信世界同行[影]

（中央社記者顧荃台北2日電）外交部今天公布民國108年國慶影片，主題為「勇敢自信、世界同行」，片長近8分鐘，展現台灣在面對各種挑戰下，依然充分展現勇氣與自信，並與世界攜手共進的決心。

外交部表示，為慶祝雙十國慶並宣介國情及外交政策成果，外交部製作國慶文宣影音短片，主題為「勇敢自信、世界同行」（Brave and Confident：One with the World），影片片長近8分鐘，提供駐外館處在國慶酒會的場合播放，並同時上載至外交部官網、臉書及YouTube頻道。

外交部說，影片以「守護民主、捍衛自由」、「創新經濟、科技升級」、「多元社會、文化包容」及「踏實外交、互惠互助」四大面向，展現台灣在面對各種挑戰下，依然充分展現勇氣與自信，並與世界攜手共進的決心。

影片中，引用總統蔡英文新年談話，指出「新的一年，就是拚民生的一年，就是護民主的一年，就是守主權的一年」。

在「守護民主、捍衛自由」方面，台灣堅守民主自由政體，維護人權等普世價值，展現台灣是成功的民主故事；在「創新經濟、科技升級」方面，持續推動「5+2產業創新」計畫，加速台灣產業轉型升級及前進能量；在「多元社會、文化包容」方面，發揚傳統民俗文藝、宗教多元且自由，保存原住民及新住民文化，展現民間社會的活力及軟實力。

在「踏實外交、互惠互助」方面，持續推動踏實外交，獲致重要的成果，包括蔡總統出訪友邦，並過境美國紐約、丹佛、洛杉磯、休士頓等地；副總統陳建仁赴教廷出席先教宗保祿六世等人的封聖典禮；領袖代表張忠謀在APEC會議期間與美國副總統彭斯（Mike Pence）等人雙邊晤談；外交部長吳釗燮在丹麥哥本哈根「2019民主高峰會」進行專題演講等。

外交部說， 國慶短片循例製作中、英、日、法、德、俄、西、義、阿、葡、印（尼）、越、泰語13種語文字幕。中、英文部分並特製3分鐘及30秒版短片。（編輯：蘇志宗）1081002