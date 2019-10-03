韓國瑜廣告掛校園圍牆 綠委要選委會3天內拆除

（中央社記者陳俊華、吳哲豪台北3日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天指出，國民黨總統參選人韓國瑜與立委參選人在彰化的廣告看板綁在行道樹上、校園圍牆上，明顯違反選罷法相關規定，要求彰化選委會在3天內拆除。

彰化縣選舉委員會副總幹事吳淑玲說，依總統副總統選舉罷免法的規定，目前還沒有進入競選期間，有關選舉旗幟和看板的問題，不在選委會的管理範圍。

李俊俋上午與民進黨立委洪宗熠、陳靜敏及民進黨彰化縣黨部主委邱建富舉行「濫掛總統立委選舉看板，韓國瑜、國民黨教壞囝仔大小」記者會。

李俊俋說，韓國瑜過去為了「防範登革熱」爬上樹，現在韓國瑜的看板直接綁在路樹上、釘在校園圍牆上，依總統副總統選舉罷免法第48條清楚規定，不得在公家機關、學校懸掛競選廣告物，公職人員選舉罷免法第52條也規定，不得在學校、公園等地豎立看板。

李俊俋說，總統、立委參選人明顯違反公職人員選罷法、總統副總統選罷法，「要上樹去防疫是你家的事，但違法的事就是不允許它存在」，且在學校外牆上的廣告涉及學校行政中立部分，「學校不出來抗議嗎？」要求彰化縣選委會立即處理，在3天內把違法廣告看板拆除。

洪宗熠說，彰化北斗國小、北斗國中、北斗家商等3所學校周邊，都有架設國民黨立委參選人的選舉廣告物，有些直接用鐵絲纏在行道樹上、還有看板的探照燈甚至是接學校的用電，校方有沒有同意還可以去追查；他呼籲，選舉看板要選擇合法、妥適的位置懸掛，「不要陷韓國瑜於不義」。

邱建富表示，彰化縣競選廣告物使用管理規則明定，不得在交通號誌桿、學校內設置競選廣告物，也不能直接張貼在圍牆、電桿、變電箱上，這些都是明顯違法，希望所有參選人都要以身作則。

對此，彰化縣環保局長江培根表示，依照廢棄物清理法的規定，是否合法以及取締，屬於鄉鎮公所的權責，他們會通知鄉鎮公所處理，由鄉鎮公所來認定是否違法，依法開罰。（編輯：謝佳珍）1081003