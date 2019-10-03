空手道剛柔會亞太錦標賽 台灣選手揮國旗進場總成績第3

第7屆空手道剛柔會亞太盃錦標賽9月26日到10月1日菲律賓宿霧舉辦，中華隊選手在開幕式上開心揮舞小國旗進場。（國際空手道剛柔會台灣支部提供）中央社記者陳妍君傳真 108年10月3日

（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）第7屆空手道剛柔會亞太盃錦標賽近日在菲律賓舉行，中華隊奪下6金8銀17銅，台灣更爭取到2023年主辦權。總教練張靜麗說，開幕時看著選手揮舞國旗進場，既開心又感動。

空手道剛柔會亞太盃錦標賽每4年舉辦一次，今年在菲律賓宿霧（Cebu）登場，日本、印尼、菲律賓、印度、新加坡、香港、澳門、馬來西亞、中國等23個國家和地區參賽。

本屆錦標賽和技術研討會1日閉幕。國際空手道剛柔會台灣支部支部長張靜麗今天告訴中央社記者，一直以來，中華隊都以中華民國國旗參加剛柔會錦標賽；雖然中國隊每次都提出異議，在中華隊堅持下，選手們還是舉國旗而非奧運會旗入場。

她表示，看著選手們揮舞國旗，讓她既感動，又百感交集。

張靜麗說，這次中華隊陣容龐大，有32名選手參賽，僅次於印尼隊。

她表示，因日本隊實力非常堅強，多位中華隊選手在金牌戰落敗，僅摘下銀牌，但台北市立大學的楊岱諺和黃俐嘉表現出色，分別在男子U21歲個人「型」和女子U21歲50公斤以下個人對打項目，擊敗日本選手奪冠。最終中華隊總成績不敵日本和印尼，屈居第3。

其他4名奪金選手分別是：張右昇在男子16到17歲76公斤以上個人對打、杜承瀚在男子14到15歲63公斤以下個人對打、鍾盷紜在女子14到15歲54公斤以下個人對打、侯沛萱在女子14到15歲54公斤以上個人對打摘下金牌。

對於國際空手道剛柔會全票通過台灣主辦下屆亞太盃錦標賽，台灣空手道剛柔會理事長張珮玲表示，這是台灣首次獲得這項主辦權，將全力以赴，「我們從此刻開始，就要著手準備這千載難逢的國際賽事，台灣只能有贏的策略，讓我們一起為國家做出貢獻」。

張靜麗說，中華隊將嚴加選拔參賽選手，由啟蒙教練對每位選手加強訓練，相信以地主國優勢，有機會擊敗日本，拿下2023年亞太盃錦標賽總冠軍。（編輯：王永志）1081003