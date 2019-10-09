民眾黨不分區先提7男7女 剩下20席海選

（中央社記者梁珮綺、陳怡璇台北9日電）台北市長兼任台灣民眾黨主席柯文哲接受中央社專訪時表示，小黨在區域立委難出頭，不分區立委還有一絲機會；市府顧問蔡壁如表示，會先找7男7女，剩下20席海選。

柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉立委佈局、兩岸關係等議題。

民眾黨目前已推出8席區域立委，不分區立委則有幾個口袋名單，蔡壁如在專訪前透露，34席不分區立委中，會先找好7男7女，剩下20席海選，而海選首日就有20幾人報名。

不分區立委名單中，確定有柯文哲學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、台經院所長孫智麗、銘宇興業有限公司董事長楊博宇，柯文哲說，前社會局長許立民也可入列，「不知道他要不要」。

柯文哲說，自己對海選人才期望較高，因為會有意想不到的人，或許還能放入安全名單，他也不諱言名單上有蔡壁如，期待蔡壁如大戰民進黨立委柯建銘，因蔡壁如大嘴巴，密室協商結束後第一件事就是對外公告柯建銘的談話內容。柯文哲笑稱要幫蔡壁如買保險，避免被開槍。

柯文哲也表示，鴻海創辦人郭台銘也會提供不分區立委人選，但雙方還在磨合，「急什麼？還可以談」，並預測2020選舉投票率會低於66%，這也是他憂慮所在，「如果低到60%，民眾黨說不定剩下2席、3席」。

柯文哲表示，若他是民進黨前秘書長洪耀福，「就是降溫啊，穩穩地贏就好了」，不需要拉高投票率，因蔡總統與國民黨總統參選人韓國瑜對決，蔡總統一定贏。

柯文哲也說，有人估計民眾黨不分區可上6至10席，他認為過於樂觀；不過，他說會全力以赴，只是若選到最後政黨票連5%都沒有，就很丟臉。

柯文哲在專訪時也表示，已與前立委沈富雄聊過，「我會聘沈富雄當黨團的總軍師」，並表示沈也被抹紅，自己絕對不會重蹈覆徹，所以現在會「以戰養戰」，挨打後就全力回擊，每天開砲。

至於區域立委是否會再與郭台銘協調選區，柯文哲笑說，郭台銘目前只在新北市第10選區（土城、三峽）推李縉穎，「他只推一個，要協調什麼？他想推就推啊，根本不用協調」。

民眾黨在台北市第5選區（中正、萬華）徵召市議員徐立信，將對上國民黨林郁方與無黨籍的林昶佐。

柯文哲說，徐目前最有希望，「一對一，林昶佐一定不會贏，所以我一點心理壓力都沒有，他本來就不會贏」，就如同台北市第7選區（松山、信義），民進黨許淑華若對上國民黨費鴻泰，許淑華一定不會贏。

他說，徵召徐立信後，台北市第5選區戰局就比較複雜，林郁方勝率也從99.99%大幅下降，恐連70%都不到，與徐立信成五五波，所以推徐是要亂中取勝。

面對記者質疑數據從何而來時，柯文哲說，「民調做一做就知道了，打仗還是直覺」，認為民調是顯示現況，但不一定要按照民調結果做事。

由於柯文哲與林昶佐交情不錯，被問及徵召徐立信一事是否有向林昶佐說過，他搖搖頭說沒有，不過，他曾問過林昶佐「退出時代力量這樣選好嗎」，當時他對於林昶佐的退黨也嚇一大跳。（編輯：屈享平）1081009