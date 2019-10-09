談友中親美 柯文哲：友是按我的需要友

（中央社記者梁珮綺、陳怡璇台北9日電）台北市長柯文哲提倡「友中親美」，他接受中央社專訪時表示，「友中是可以讓台灣在國際上獲得最大生存空間，友是按照我的需要友」，認為總統蔡英文嗆中是為選票。

柯文哲並表示，台灣的核心價值是民主自由，「現在有台灣人希望被共產黨統治嗎？除了（統促黨主席）張安樂，應該3%吧」。

柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉立委佈局、兩岸關係等議題。

柯文哲多次說過，2020總統選舉若由總統蔡英文對決國民黨總統參選人韓國瑜，「芒果乾（亡國感）還是會贏發大財」，蔡總統連任，台灣不至於會亡國，但人民日子會苦一點，而蔡總統過於親美、韓國瑜過於親中，他認為都不妥，應在中美之間求取平衡。

他在專訪時說，自己不參選，對台灣前途最焦慮的是柯媽媽何瑞英，他則安慰母親「不要緊，美國還是會保護台灣，不要那麼緊張」。

此言是否代表「親美的方向是對的」，柯文哲說，「正確講法是沒有更好的選擇，要不然你怎麼辦？」面對「親美」與「友中」難以並存的質疑，柯文哲說，「不會啊，世大運不是辦完了嗎？以後就再混過去」。

不過，香港反送中運動愈演愈烈，甚至濺血，儘管柯文哲多次呼籲北京政府要正視香港問題，仍未發揮效用，意即「友中」所表達的善意，似乎不被對岸理會。

對此，柯文哲說，「友中只是表達善意，我不需要他理我」，並表示「人家（中國大陸領導人）習近平又沒有那麼不滿意你，你為什麼要那麼不滿意？」

若不需中國大陸理會，柯文哲的「友中」反倒像是在唱獨角戲」，他則表示，「我沒有嗆中而已，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」。

被問及「所以你反共」時，柯文哲說，「只是反對他統治我而已」，並表示就算反對一國兩制，也不用大聲疾呼，內心知道就好，「你看香港那樣子，就趕快跑」。

柯文哲認為，蔡總統對中國的一些強硬言語是為了選票，否則香港眾志秘書長黃之鋒到台灣時，「就接見他就好了」，而自己與蔡總統的兩岸政策，除了口頭沒有嗆中外，實際上沒有什麼不同，「講穿了，就是維持現狀而已」。

至於兩岸立場為何，柯文哲說，「哪有什麼兩岸立場，就是活下去，台灣要活下去」，被問及「苟延殘喘的活，還是有尊嚴的活」時，他說，「活得好好的」，並反問「我有哪個地方對不起台灣嗎？」

他說，自己平常會亂講話，但遇到中國大陸就會照稿念，代表他沒將國家前途拿來開玩笑。

柯文哲表示，蔡總統執政下的台灣，沒有與中國大陸建立有效溝通管道，後面就出現滑坡效應，他認為，民進黨高層幾乎沒去過中國大陸，也沒跟中國大陸接觸，是一個危機，如他還是台大醫院醫生時就去過中國大陸18次，實際體驗當地生活、了解文化。

他也坦言，台灣的存在對中國大陸還是有影響，要讓對岸羨慕台灣人的生活，覺得台灣生活比較優雅、文化比較高尚，「這是台灣生存最重要關鍵」、「（中國大陸）比較不會打我們」。

柯文哲說，兩岸關係的維繫要秉持同理心，互相體諒，目前中國大陸處理香港、西藏、新疆問題，已是滿頭大汗，「其實他根本不想碰台灣」。

「我也在觀察中國，中國現在被香港纏住，還沒有力氣要求台灣」，柯文哲說，當香港反送中運動告一段落，就是面對問題的時候。

柯文哲認為，中國大陸領導人習近平政權若穩固，香港問題就會持續延續，打慢性抗戰，「看中共怎麼對付香港，就看當年國民黨怎麼對付黨外人士」；當香港人民疲勞、受不了，輿論就會轉向，屆時局勢將扭轉。（編輯：屈享平）1081009