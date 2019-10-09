柯文哲：民進黨有被害妄想 選後將持續被追殺

（中央社記者梁珮綺、陳怡璇台北9日電）去年5月白綠分手，台北市長柯文哲與民進黨漸行漸遠，關係緊繃，他接受中央社專訪時表示，目前與民進黨就是「禮尚往來」，並預料2020選後將持續被追殺。

2014年，柯文哲決定參選台北市長，並與民進黨贏得勝利；2018年，民進黨決議自提人選，正式宣告白綠分手，雙方關係也不斷惡化，至今仍常隔空駁火。

白綠關係走到這步田地，柯文哲認為，最大原因是民進黨人永遠懷疑他要選總統，「他們被害妄想」，預料明年選後民進黨還會持續大屠殺。

柯文哲8日傍晚接受中央社專訪，暢談市政、民眾黨2020選舉立委佈局、兩岸關係等議題。

他重提如2017年世大運的黑衣人事件，儘管最後真相大白，「打了1年，黑衣人事件被罰10萬元就沒有了，哪有這麼黑暗的社會（台語）」，並指名嘴鬼扯幾個月，都沒出來道歉，「做完政治打手，一點責任都沒有」。

柯文哲坦言，如今與民進黨的關係就是「禮尚往來」，就算他現在說不選2020總統，總統蔡英文順利連任，還是有其他民進黨人劍指2024，自嘲「我只要不死，永遠都是個禍害」。

面對記者接連追問2次「你想選2024」，柯文哲先說，「不管我選不選，只要我活著一天，他們（指民進黨）就被害妄想」，後再表示「我不可以讓那些壞人得逞，這是我最大樂趣」。

至於多次批評總統府秘書長陳菊，柯文哲說，他只是就事論事，認為高雄市高度舉債，不能全台灣都比照辦理，「你覺得高雄為什麼輸這麼慘，民進黨有誠實面對這個問題嗎？」

他說，高雄市長韓國瑜的崛起，是討厭民進黨氛圍造成的，指民進黨已是很會選舉的政黨，高雄會慘敗是「天怒人怨」。

他並舉深澳電廠為例，指民進黨高層曾拜會他，說台灣缺電、深澳電廠一定要蓋，但在某個晚上卻突然停建，「幾百億的東西，怎麼一個晚上轉彎」。

柯文哲說，「台灣不是新潮流，台灣不是民進黨，台灣是所有關心這片土地的人所共同擁有的」，認為新潮流不倒，台灣不會好。（編輯：屈享平）1081009