陳菊哪裡為非作歹 柯文哲跳針高雄敗選

（中央社記者陳怡璇台北4日電）台北市長柯文哲指總統府祕書長陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，他今天表示，民進黨要誠實面對高雄執政失敗而選輸的事實，對於被要求道歉則說「管他的」。

台北市長柯文哲昨天接受新頭殼專訪，提及總統府秘書長陳菊時說「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，引發議論。

今天柯文哲出席「南洋北流—台北市ICT南鑽人才匯流計畫」108學年度歡迎會，會前接受媒體聯訪時被問陳菊哪裡為非作歹，他表示民進黨要誠實面對高雄敗選事實，現在民進黨就是不肯面對高雄執政失敗。

媒體追問陳菊哪些地方為非作歹，柯文哲重申「高雄敗成這樣一定有原因」、「不該說在高雄執政2、30年卻這樣結束」，並要民進黨誠實面對為何讓人民累積怨恨、讓韓流興起。

媒體再追問陳菊具體做了哪些事，為何一直針對她，柯文哲說「高雄的執政是不是失敗，選舉結果反映民意，還是要誠實面對」，並說民進黨當然有很多人會發言，但不深刻檢討的話問題就不會解決。

媒體繼續追問「所以是什麼」，柯文哲說，欠債3000億的政治文化不可從高雄蔓延到全台灣，身為知識份子看到這種現象會焦慮。

而對於民進黨要求收回言論並道歉，柯文哲回「管他的」，並說自己身為外科醫師，看事情是用結果決定論，「高雄選舉選成這樣，民進黨覺得意外、沒有原因嗎」。

行政院長蘇貞昌批柯文哲若不知過去歷史，起碼要有對人的尊重，柯文哲則說，不管以前做了什麼，現在就是結果不好、必須一局歸一局，「以前不管妳對台灣民主有什麼貢獻，坦白講，坐牢的也不只妳一個」。（編輯：李錫璋）1081004