柯文哲回應擦槍走火說 怪媒體斷章取義

香港眾志秘書長黃之鋒批評台北市長柯文哲（圖）以「擦槍走火」來形容港警意圖謀殺，是對中槍學生的侮辱，柯文哲3日不滿表示自己的談話被斷章取義。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北3日電）對於香港眾志秘書長黃之鋒要求就「擦槍走火」一說道歉，台北市長柯文哲今天說，「擦槍走火」是指一連串事件中，常會有意外發生，非單指個案，並對媒體表達憤怒與譴責。

不過，被問及用「擦槍走火」成語是否不妥時，柯文哲反問媒體「你是要上新聞訓詁學是不是？」柯文哲語帶不滿，「這種台灣媒體帶風向，還是覺得非常不屑」，並表示「警察掏槍出來對準民眾，這一定不對」。

他上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，作上述表示。

黃之鋒2日批評柯文哲以「擦槍走火」形容港警意圖謀殺，實在是對中槍學生的侮辱，要求柯文哲道歉；台北市政府副發言人黃瀞瑩回應，盼媒體與外界勿過度解讀柯文哲談話重點。

柯文哲今天再度被問到相關問題，他不滿的說，整篇談話若從頭聽到尾，不會覺得有問題，若斷章取義，只用「擦槍走火」4字放在標題，導致黃之鋒先入為主，他不意外黃之鋒的發言。

柯文哲說，「本來就應該黨政軍退出媒體，結果很多媒體都變成政黨側翼機構，本人表達憤怒跟譴責」。

他說，港警射傷學生是「開槍走火」，不是「擦槍走火」，「我說的擦槍走火是指一連串的事件當中，常常會有意外發生，對三立，你要這樣搞，我是非常不高興」。

柯文哲表示，香港紛擾若不解決，意外一定會繼續發生；面對媒體要求對香港反送中港警行為提出批判時，柯文哲說，「警察掏槍出來對準民眾，這一定不對，有什麼好講」。

他說，「透過螢幕還需要譴責他什麼，全世界都在看，錯就是錯」。

香港反送中運動1日爆發激烈衝突，首度有學生被港警以實彈射傷，柯文哲2日表示，「一個學生被警察開槍，聽起來就很聳動，還是關心那個學生的健康安危，不過還好聽說沒有生命危險，但是這種紛擾一下去，難免擦槍走火，實在是很危險」。（編輯：李錫璋）1081003