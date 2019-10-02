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港警實彈射傷人 柯文哲：北京須思考民怨為何

最新更新：2019/10/02 11:28

（中央社記者梁珮綺台北2日電）香港反送中運動有示威者遭香港警方以實彈射傷，台北市長柯文哲今天說，北京政府處理香港問題時，還是要真誠的面對問題，了解民怨為何，示威者不可能只因一條法律就上街。

他也表示，絕對不要相信會參與香港反送中運動的200萬名示威者會因為反對逃犯條例才上街頭，「不可能，一定有潛在的憤恨不平」。

柯文哲說，年輕人會懷著不滿的心情上街頭，一定其來有自，「香港高房租高房價，已經變成階級剝削」、「有時我們看香港，台灣的高房租高房價要小心」。

他上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲說，自己一再呼籲北京政府處理香港問題時，要面對事實，思考「民怨到底是什麼」，真誠的面對問題，「不要老是說是CIA，是台獨、港獨合作，看你有沒有辦法去紐約搞200萬人遊行，不可能嘛」。

柯文哲說，香港是台灣的鄰居，也是亞洲金融中心，香港的任何重大變動都對台灣有影響，表示還好中彈的學生沒有生命危險，若中彈身亡，一定是世界頭條，「這種紛擾一下去，難免擦槍走火，實在是很危險」。

昨天是中共建政70週年紀念日，香港反送中運動爆發激烈衝突，一名18歲學生遭警方開槍射中左胸。而香港多處皆有反送中集會遊行，數十人受傷、逾百人被捕。（編輯：張銘坤）1081002

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