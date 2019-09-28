反送中延燒 柯文哲：仇恨恐懼是最有效政治動員

（中央社記者程啟峰高雄28日電）香港反送中持續延燒，台北市長柯文哲今天表示，台灣並沒有想像中危險，台灣跟香港雖不一樣，他感慨仇恨和恐懼是政治動員最有效的方式，尤其對年輕人影響很大。

柯文哲與美麗島電子報董事長吳子嘉晚間在高雄出席「吳董談大選&柯粉見面會」時，做以上表示。

談到反送中延燒台灣，柯文哲強調，台灣並沒有想像中危險，畢竟台灣跟香港是不一樣的，台灣有自己的政府，是個主權獨立的國家，然而，仇恨和恐懼是政治動員最有效的方式，民進黨讓恐懼瀰漫全台，特別是年輕人會受影響。

他又說，在香港也是年輕人比較挺反送中，因為年輕人來日方長見香港原本50年不變，但如今20多年就要變，當然會群起抗爭。年長的就較不會受影響，在台灣也是一樣。

至於韓國瑜民調近來「跌跌不休」，柯文哲暗諷韓國瑜，「猴子不是爬上樹才屁股紅，而是爬上樹被看到屁股紅」，韓國瑜4月進議會後民調開始走下坡，加上競選策略錯誤，凝聚了鐵粉卻失去爭取多數的能量。

面對台灣民眾黨的成立，柯文哲指出，1994年至今，台灣政治無法跳脫統獨對抗，因此民眾黨要嘗試且希望從統獨外再拉出另一條線，讓台灣是以講數據科學及效率的理性政治。

柯文哲表示，為此他願當改變台灣政治文化的傳道者，找回台灣的政治良心，把台灣打造成一個正常的國家，要相信制度不要相信人，依法不依人，透明公開不要黑箱；搞政治就是要耐煩及堅持，但人要先對，事情才會對。

柯文哲又說，當前總統選舉「蔡包、草包」沒得選，他要說服百姓，立委可以選民眾黨，給改變台灣政治帶來一絲希望。（編輯：謝雅竹）1080928