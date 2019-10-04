為陳菊抱不平 蘇貞昌：沒有前輩拚怎能隨便組黨

（中央社記者郭建伸台北4日電）台北市長柯文哲批總統府秘書長陳菊是民主罪人、為非作歹。行政院長蘇貞昌今天表示，沒有前輩的作為，台灣民主沒有這麼好環境，若不是那樣拚，今天怎能隨便組黨。

立法院今天進行施政總質詢，民進黨立委劉世芳下午質詢時表示，她認為蘇貞昌上午替陳菊講話很甘心，因為兩人不僅是老同事，蘇貞昌更是陳菊在美麗島事件的辯護律師；但柯文哲中午又說「管他的」，詢問蘇貞昌有無其他感想。

蘇貞昌表示，陳菊年輕時就替台灣民主打拚，甚至個人付出很大犧牲，他當年在美麗島事件的軍事法庭上，看到一名26歲的女性，面對唯一死刑的起訴仍不驚惶，若沒有這樣前輩的作為，民主自由沒有這麼好的環境。

蘇貞昌說，香港人現在拚成這樣，都沒辦法，但台灣已享有民主，若不是這些人那樣拚，今天哪有可能可以隨便組黨。

蘇貞昌說，若不能了解過去的奮鬥，最起碼要有敬意跟好意，但很可惜，「很重要的人，動見觀瞻，講話卻這麼過分」，他很不能接受。

劉世芳則說，民主自由是一代傳一代，每個人都站在別人肩頭上繼續往前，強調說別人不乾淨、不好，未必自己就更乾淨、更好。（編輯：林興盟）1081004