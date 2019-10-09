南方澳斷橋開拆橋拱 估晚間9時切割完成

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣9日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，今天展開300公噸橋拱拆除作業，港務公司表示，預計晚間9時橋拱切割完畢，明天上午8前運抵碼頭放置，目前仍依原定計畫，明天上午8時解除封港。

台灣港務公司助理副總經理王錦榮下午接受媒體聯訪表示，前置作業必須焊接2個吊點共4個吊耳供吊車吊掛，受到大雨影響焊接作業延遲3小時，但後來有趕上進度，大約落後1小時。

不過，當平台船「宏禹一號」已就定位，且吊車將鋼纜吊掛上橋拱後，勞動部希望平台船在吊掛過程中，必須確保平台船的支撐貫入腳不會「軟腳」，因此平台船持續加壓頂昇，約在下午4時前加壓完畢。

王錦榮指出，接著橋拱兩側會同步開始切割，大概需要3個半小時到4小時，預計晚間9時可以切割完成，屆時橋拱會被2輛大吊車吊住，預計明天上午8時前能將橋拱運到碼頭放置。

王錦榮表示，由於先前已規劃5小時工序彈性時間，雖然上午比原先預估延遲3個小時，但進度仍在控制範圍內，希望能依照原先計畫，在明天上午8時解除封港。

他說，相關單位也成立LINE群組溝通，每個步驟都需要檢察官同意後才能施工，檢方希望構件能保留越完整越好，以便後續判讀，另外，鋼纜若沒有斷裂，拆除時就保留下來不必切割。

他表示，國慶連假仍會繼續施工，橋拱吊離後，接著要拆除橋板，工程共有5大工作階段，希望不需再封港，以免影響漁民進出港，「10天內完成應該有機會，但我們希望能更短」。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：方沛清）1081009