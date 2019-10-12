從門外漢到受好評 金管會主委顧立雄：我沒包袱

金管會主委顧立雄專訪（中央社記者劉姵呈台北12日電）9月17日金管會主委顧立雄下重手，不僅對南山人壽新系統大亂重罰3000萬元，還命令董事長杜英宗停職兩年。這史無前例的處分，外界大讚果斷，解決市場亂象，他說，自己「沒有包袱」，可以放手一搏。

金融監督管理委員會主委顧立雄十足是個冷面笑匠，臉部表情豐富，在接受中央社專訪時，「哈哈哈」的爽朗笑聲不斷，但講到消費者權益，他幾度拉高分貝，強調拿投資人或保戶的錢來運用的銀行、保險公司及上市櫃企業，一定要做好「公司治理」。

這位由律師轉換跑道的非典型金管會主委，接掌金管會2年多以來，從一場場實戰經驗中學習，顧立雄很快掌握金管會的業務精髓，出手解決不少「金融亂象」，像是要求金控股東持股透明化、將儲蓄險保單死亡保障拉高、限制保險業投資國際板債券比重、要保險業者把失聯保戶的理賠金不得轉列收入等，都讓外界眼睛一亮。

「對的事就堅不讓步」，顧立雄的堅持也讓人印象深刻，如純網銀「金金分離」衍生的爭議，就算是國家隊大股東揚言撤資，他還是寸步不讓。

顧立雄表示，過去他常用法律人的邏輯，去思考事情的對錯，不過當了金管會主委後，會進一步思考很多事情背後的原因，尤其在兼顧金融監理與創新，關鍵在於「維持平衡感」，孰輕孰重，常常也需要從正、反面來看，最後則拉回以「風險考量」為基準。

今年7月底，金管會預告60天「外籍移工國外小額匯兌業務」的管理法據，未來只要與央行協商確定管理規範後，將鬆綁外籍移工薪資匯轉，嘉惠來台移工。顧立雄說，過去沒有業者在做外籍移工匯兌服務，就會產生地下匯兌的非法交易，「你想哪個外籍移工有那個空閒時間跑去銀行匯款？而且手續費那麼貴，可能匯個1至2萬，手續費就好幾百塊了！」

銀行有銀行的規定，也有經營的成本，顧立雄說，既然這樣，監理機關該思考的是，如何在保護個資、防範洗錢疑慮前提下，讓這項服務合法化，進行相關的管制，盡量把風險降到最低，這樣一來，其實也不一定要金融業者才能做。

金管會位在四鐵共構的新板特區，周邊車水馬龍、地下商場的繁榮，如同正與全球接軌的台灣金融科技業，透過監理沙盒的實驗，繁華似錦。

顧立雄說，還記得一開始與科技業者接觸的時候，還曾被嫌「囉嗦」，現在則是愈溝通愈順暢。他也強調，創新要在風險可控制範圍之內，透過這樣審議過程，非金融業者也才能漸漸理解，什麼叫做洗錢防制、個資保護。

放眼未來，明年純網銀即將開業，金融監理科技的轉型與建置就是很大的挑戰；另外，為了接軌國際，明年還有證券市場的逐筆交易新制，以及保險業核保理賠區塊鏈AI分析、協助接軌IFRS17等，都是重責大任，這位守住原則堅不讓步的主委，還有多場硬仗要打。（編輯：林孟汝）1081012