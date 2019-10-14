大巨蛋防災避難模擬 北市都審會修正通過

（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市都審會今天再審大巨蛋防災避難模擬，因有些情境模擬設定受限電腦軟體限制，會中討論改將易壅塞節點退縮以增加避難面積，部分市議員和委員提出異議，但全案仍修正通過。

台北市都發局8月30日審查大巨蛋案，依審查委員要求討論避難6種模擬程式，遠雄提出執行時出現電腦當機，認為參數有問題，才無法完成其中兩種情境模擬（最差狀況、最佳狀況），現場引發激辯。

延續上次審查，台北市都審會今天下午再審大巨蛋案，針對遠雄所提6種防災避難電腦模擬程式結果，以及英國軟體設計公司回函內容進行討論。

根據都發局資料指出，上次6種情境模擬結果，需符合8分鐘離開觀眾席、15分鐘離開場館，且符合戶外逃生避難密度每平方公尺3人的標準；但原建議參數（情境二、最差狀況） 軟體無法作業，經北市府9月23日行文英方釐清原因，回函說因軟體優化問題，使得此特殊案例運行變得非常緩慢，無法進行模擬。

經過逾3小時多方討論，委員會認為因電腦軟體有所限制，情境二模擬已無法完成，建議依照先前電腦模擬結果，針對容易壅塞的室內、外節點，包括商場棟、影城棟轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積。

其次，針對基地避難3處疏散口景觀設施，應增加通道順暢度；最後，營運前加強室內及戶外避難引導措施，包括應納入此次審議所提室內管理避難7項對策，且針對節點提出避難演練，以強化管理機制。

民主進步黨台北市議員簡舒培提出質疑，認為電腦模擬多次，就是想看6個情境如何逃難，如今仍有兩項未過，且還有兩名委員有異議，如今卻提退縮方案即可通過，直批這是拿市民生命開玩笑，霸王硬上弓。

時代力量市議員林亮君也說，若今天決定選擇退縮方案，是否應先確認此舉真能解決防災避難的困境，難道不能請遠雄先做模擬嗎，先放棄情境二模擬，是很不負責任的做法。

會議主席、北市都發局長黃景茂聽取各方意見後，最後仍決議全案修正通過。

針對相關交通問題，台北捷運公司確認捷運疏運量可滿足大巨蛋活動人潮疏運，決議請遠雄修正關於增加人員配置和違規管理的書面資料，再進行複核；另大巨蛋光害問題，也請台北市體育局督促遠雄加速處理。

遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，今天都審通過後，後續還要送環評、台灣建築中心審核，以及建照變更等程序，努力拚今年底前全面復工。

台北市政府於民國104年5月20日勒令大巨蛋停工，遠雄巨蛋公司除了向台北高等行政法院提告撤銷停工處分，也於105年6月6日，以豪雨、颱風影響工地安全為由，在市府下「最後通牒」要求改善前遞狀，向法院聲請停止執行停工處分。（編輯：李亨山）1081014