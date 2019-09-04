大巨蛋傳有望復工 柯文哲稱容留人數應同環評

台北市長柯文哲4日表示，有向遠雄表態市府不可能放水，大巨蛋（圖）容留人數應與環評人數的59833相同。圖為2019年7月的大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北4日電）週刊報導，台北市長柯文哲已與遠雄董事長趙文嘉見面，大巨蛋有望復工；柯文哲今天說，他有向遠雄表態市府不可能放水，容留人數應與環評人數的59833相同。

他說，他仍主張容留人數應為59833，「先開幕，以後的事以後再煩惱」、「先跑一陣子，跑個幾年，看運作成熟了，要加人再去加人」，若堅持14萬人，公安難過關。

柯文哲上午出席台北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程動土祈福典禮，典禮開始前接受媒體訪問時，做上述表示。

週刊報導，柯文哲8月中旬與趙文嘉會面，雙方代表達成默契，大巨蛋全力朝年底復工方向邁進，而當天柯文哲直到雙方達成共識後才走進會議室。

對此，柯文哲表示，大巨蛋屬於BOT案，合約還是有甲乙兩方，當天趙文嘉率人到市府開會，對方要離開時，他還在辦公室，基於禮貌有打招呼，而他也有向對方表達「要配合，看怎麼把問題解決」的想法。

媒體詢問是否代表遠雄全面讓步或妥協時，柯文哲說，問題還是要解決，關鍵在於容留人數不要過多，他仍主張59833，因都審全程直播，「我們又不會砸自己的腳」。

柯文哲表示自己還向都發局抱怨，認為遠雄應準備好後再審查，否則乾脆不要審，「多給人家罵而已（台語）」，並說遠雄也要負責。

台北市都發局長黃景茂說，8月29日都審會審理大巨蛋案，他對大巨蛋的態度是不刁難不放水，他說，當天情形是交通專業委員沒意見，才要通過，只是里長、議員有其他想法，才留待下次都審會討論確認。

被問到大巨蛋是否會在年底前復工時，黃景茂說，沒有預設期程，「安全為第一考量」。（編輯：李亨山）1080904