議員質疑放水大巨蛋 柯文哲：對得起良心

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北24日電）大巨蛋案錄音檔事件今天進行專案報告，多位市議員質疑市府前顧問李文宗是否涉及對遠雄放水；台北市長柯文哲說，指控要有證據，迄今未放水，對得起良心。

柯文哲今天上午列席台北市議會「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議」專案報告及備詢。

報告內容指出，遠雄於去年11月15日拜訪前市府顧問李文宗，請求北市府以契約「甲方」身分協助釐清疑義，而柯文哲也表示，無論會議結果如何，最終都要到市長室會議做決定。

柯文哲說，11月29日的會議目的是達成共識，才能與遠雄談判，不過，民進黨市議員簡舒培認為，合約重新議約才要談判，公安標準不是北市府的談判籌碼，要求未來遠雄代表到市府討論的所有事情，都要有會議紀錄。

對於簡舒培的要求，柯文哲僅說，「法要一體適用」，未正面回應。

國民黨市議員徐弘庭認為，當時負責大巨蛋案的人是副市長陳景峻，或有建築等背景的副市長林欽榮，但柯文哲卻略過主要負責人，直接授權由李文宗召開會議。

徐弘庭要求，李文宗現職為北捷董事長，未來不能再參與任何與大巨蛋相關會議，也不能與遠雄相關人士會面。

國民黨市議員王鴻薇也指出，大巨蛋案從去年時任市長室主任蔡壁如和遠雄集團創辦人趙藤雄會面幾次，數次備詢都說不清楚；到如今又演變成李文宗事件，到底是受誰指示對遠雄放水，是否受柯文哲指示或自行決定。

王鴻薇還問到，柯文哲如何看吹哨者、前台北市都發局長林洲民指控李文宗是故意放水、破壞文官制度。

民進黨市議員周威佑則認為，此事受爭議重點為李文宗和其他官員是否附和遠雄擬上修容留人數至7萬人，並進而影響都審會決議，若是就值得商榷其所扮演角色，是否涉及遊說。

柯文哲說，他未授權李文宗召開會議，但李文宗是代表他處理事務，確實是代表他召開11月29日的會議，並說去年召開會議時是選舉後，陳景峻與林欽榮已表態不再留任，「要指控人家，要有證據」。

對於簡舒培詢問遠雄於11月15日是否要求容留人數從5萬9833人提高為7萬人，李文宗表示，「沒有」，強調容留人數為5萬9833人是北市府內部共識，而7萬人從頭到尾都是遠雄所提，遠雄也沒要求他做什麼事；另澄清說自己並未受到指示，是和大巨蛋籌備處一起工作、協調。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，遠雄認為在去年9月與11月都審受到不公平待遇，所以11月15日到市府談，「我們就把疑義釐清」。

在處理大巨蛋案上，面對民進黨市議員高嘉瑜詢問是否對得起自己良心，柯文哲說，「卡到現在沒有放水，已經很對得起良心」，重申北市府對容留人數的共識為5萬9833人。

民進黨市議員梁文傑則要求，未來消防局在遠雄取得建照後，進行樓地板面積計算時，容留人數不得超過5萬9833人，否則就要負責。（編輯：張銘坤）1080624