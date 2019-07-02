北市認定大巨蛋儲冰槽為配合防洪排水工程遷移

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北2日電）大巨蛋人員爆料遠雄違法復工。台北市建管處今天偕四大專業公會到場勘查，認為大巨蛋地下5層儲冰槽配合防洪排水工程遷移，以免影響緊急救災動線，確有其必要性。

建管處下午發布新聞稿表示，大巨蛋工程遭質疑有違法施作14項安全維護工項以外的工程，為釐清相關疑義，今天上午邀集台北市土木技師公會、台北市建築師公會及台灣省結構技師公會代表一同到現場進行會勘。

相關單位人員到場後發現，大巨蛋地下層有堆置大量空調設備相關的箱槽及物件，遠雄公司也提供相關書件澄明原委。

但基於慎重起見，建管處說，臨時決定再聯繫冷凍空調技師公會於今天下午共同參與會勘作業。

建管處指出，昨天現場初勘發現巨蛋棟地下5層設置有不明槽體，除詢問工地人員外，遠雄公司也檢具相關文件、照片說明，其為儲冰槽，是在停工前、民國104年2月2日訂製，同年9月3日進場後暫置於地下5層。

由於考量大巨蛋14項安全維護工項的防洪排水系統工程施作需要，建管處說，遠雄稱須將原占據排水系統工程位置的儲冰槽遷移，加上考量工序問題須將相關管線先行設置定位，目前現場管線僅為暫時固定。

建管處表示，針對遠雄相關說明事項，經今天四大公會代表現場會勘，研判儲冰槽原放置處在排水系統施工時有遷移的必要，考量其體積過大，所以將儲冰槽遷移至原設計位置，以避免影響緊急救災動線和維護工地安全，尚屬合理。

建管處重申，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，受限人力每天僅能以抽查方式巡查，且全區地下室構造原屬14項安全維護工項之一，未來將針對地下室列入重點巡查。

台北市政府對大巨蛋未按圖施工，於104年5月祭出停工處分，但遠雄可針對14項安全維護工項進行施工；但有媒體近日接獲大巨蛋內部人員爆料指，大巨蛋工地內安裝冷氣設施，證明早就在施作非核准工項。

台北市長柯文哲今天上午受訪時也說，專業問題專業解決，「態度是這樣，不會包庇任何人，有人檢舉就去看」。（編輯：張銘坤）1080702