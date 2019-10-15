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高雄大樂透4億得主 捐2500萬做公益

最新更新：2019/10/15 16:11
高雄市大社區「吉興彩券行」7月開出「大樂透」頭獎新台幣4.06億元、一注獨得，台灣彩券公司總經理蔡國基（前排右3）15日到彩券行道賀，並代表頭獎中獎人將象徵2500萬元善款的支票捐給11家社福團體。（台灣彩券公司提供）中央社記者程啟峰傳真　108年10月15日
高雄市大社區「吉興彩券行」7月開出「大樂透」頭獎新台幣4.06億元、一注獨得，台灣彩券公司總經理蔡國基（前排右3）15日到彩券行道賀，並代表頭獎中獎人將象徵2500萬元善款的支票捐給11家社福團體。（台灣彩券公司提供）中央社記者程啟峰傳真　108年10月15日

（中央社記者程啟峰高雄市15日電）高雄市大社區「吉興彩券行」今年7月開出「大樂透」頭獎新台幣4.06億元、一注獨得，中獎人慷慨捐出2500萬元做公益，其中特別指定4家流浪動物社福團體各100萬元。

台灣彩券公司總經理蔡國基今天到「吉興彩券行」道賀，代表頭獎中獎人將象徵2500萬元善款的支票捐給11家社福團體，也準備100份「大樂透」彩券與現場參與活動的鄉親們分享喜氣。

蔡國基表示，這名頭獎中獎人年約30到39歲是高雄人，每週都會購買一次彩券，專挑生意冷清的小型投注站，購買當天原本只想買一張50元彩券，但中獎人感冒說不出話，用手指向店員比一，投注員工誤會為買100元，其中第一注就中了4.06億元頭獎。

蔡國基說，這名幸運中獎人平時就有做公益，領獎後也慷慨捐出2500萬元給中國信託慈善基金會等11家社福團體，特別指定贈予台南市流浪動物愛護協會、台灣幸福狗流浪中途協會、高雄市關懷流浪動物協會及徐園長護生園等4家流浪動物社福團體，總計超過10萬人次弱勢族群與530隻流浪動物受惠。（編輯：黃世雅）1081015

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