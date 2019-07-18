上半年12人中彩券億元頭獎 2名年輕人抱走逾6億

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）台彩表示，今年上半年共有12位幸運兒獲得億元以上電腦型彩券頭獎，特別的是，其中有2位還是年紀輕輕的「7、8年級生」，就中了大樂透頭獎，總計抱走新台幣6.36億元， 一夕翻身為億萬富翁。

台灣彩券公司今天舉辦「2019年上半年億元中獎彩券資訊大公開記者會」，公布中獎人特徵、買法、面相、年齡、性別等資訊，並將平時都保存在保管箱的中獎彩券，帶到現場實際展示。

台彩統計，上半年共有12位幸運兒，因為對中威力彩及大樂透頭獎，獲得億元以上獎金，合計中獎金額達新台幣26億元。從年齡層來看，有2位年齡介於20至29歲，其中1位中了2月2日大樂透頭獎3.87億元，另1位在2月26日獲得大樂透頭獎2.49億元。

台彩指出，累計2014年第4屆公益彩券發行至今，在139位億元頭獎得主中，有8位年齡在20至29歲間，其中就有2位是今年上半年中獎，年輕族群越來越受財神爺眷顧。

從外貌特徵、性別及買法來看，台彩說，今年上半年億元得主，6成以上為橢圓臉，3成為一字眉，近8成5為大眼睛，8成3擁有厚嘴唇，為最主要特徵；另外還有高額頭、大嘴巴、蒜頭鼻等共通特色。12位中獎人有多達10位是男性，僅2位女性，買法6成以上都是電腦選號中獎。

在生肖及星座方面，台彩表示，生肖屬虎者，擺脫去年一個億元頭獎都沒中的運勢，今年多達25%得主屬虎，與屬羊得主並列最幸運生肖。上半年億元得主星座有1/4為天秤座，幸運程度一支獨秀，另一個風向星座水瓶座則以占比17%居次。

台彩總經理蔡國基表示，還沒中過大獎的民眾別氣餒，威力彩目前已連39摃，今晚頭獎預估上看10.7億元，還是可來試試手氣，看看幸運會不會降臨在自己身上。（編輯：張均懋）1080718