鴻海爆量漲近3% 台股衝上今年新高點

台股17日早盤表現弱勢，在權值股鴻海爆量大漲近3%帶動下，指數尾盤翻紅收在今年新高11186.88點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北17日電）台股今天早盤表現弱勢，在權值股鴻海爆量大漲近3%帶動下，指數尾盤翻紅收在今年新高11186.88點；分析師表示，大盤後續將挑戰去年高點11270點，盤面焦點以5G概念股為主。

受美股收黑影響，台股加權指數今天小幅開低，加上台積電漲勢暫歇，指數在平盤下整理，午盤後蘋果概念股指標的鴻海漲幅擴大到近3%，指數急拉翻紅，終場收在11186.88點，上漲24.05點，漲幅0.22%，成交值新台幣1216.97億元。電子股漲0.19%，金融股漲0.21%。

觀察盤面焦點，台積電將於收盤後召開法人說明會，今天投資人呈現觀望，股價下跌1.01%，收在293.5元，成交量放大到超過4萬張。外資已連續三天加碼的鴻海大漲2.93%，收77.2元，成交量高達8.12萬張。股王大立光在平盤附近震盪整理，收在4395元，漲幅0.46%。

金融股普遍走揚，國泰金漲0.49%，收41.3元；中信金漲0.95%，收21.15元；富邦金漲0.11%，收45.3元；兆豐金漲0.34%，收29.25元。

華冠投顧分析師鍾騏遠指出，大盤再度創下今年新高，接下來要挑戰去年高點11270點，重點在於外資動向；盤面焦點仍以5G族群為主，今天光通訊族群和矽晶圓類股表現都不錯，可持續留意。（編輯：楊凱翔）1081017